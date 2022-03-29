美味花椰菜煮得美味有小訣竅 水煮、清蒸、微波風味各異

花椰菜由於外型和一般蔬菜不同，因此要如何才能煮成美味佳餚，還需要多費上一番功夫。最近日本媒體，就分享一個簡單的花椰菜料理方法，即使是廚藝不特別擅長的人，也能輕鬆做出好吃的花椰菜。

根據日本媒體「grape」報導，日本業者「有限會社安井農場」近來在官方twitter上分享，表示如果想簡單料理出好吃的花椰菜，可以先將水100cc、一小撮鹽和1株份的花椰菜放入平底鍋中，接著用中火加熱至水滾之後蓋上蓋子，繼續維持中火悶約2分30秒，就能做出好吃的花椰菜。

另外，花椰菜搭配橄欖油2匙、高湯2匙、水50cc和一點點蒜泥一起蒸，也能夠做成好吃的小菜。如果想要水煮花椰菜，則可以先把水煮到沸騰之後，再放入花椰菜燙2至3分鐘就能食用。

若是想用微波爐來料理，則是將花椰菜裝在可以耐微波的塑膠袋和盤子上，袋口稍微捲一下但不密封，以600瓦的功率微波2分30秒就能食用。業者希望藉由不同的方式，能讓大家瞭解該怎麼簡單做出美味的花椰菜，讓更多人享受到花椰菜的營養和美味。