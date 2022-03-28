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國1彰化至埔鹽段 329起連三天夜間封閉 民眾需改道
高速公路局中區養護工程分局為辦理「國道一號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程花秀路跨越橋鋼箱梁吊裝」作業，3月29日起將連續3天晚間封閉國道一號彰化交流道至埔鹽系統交流道雙向路段，施工時間為每晚9點至隔天清晨6點，提醒民眾配合改走替代道路。
高公局網站公告，管制路段為國道一號彰化交流道至埔鹽系統交流道雙向路段，及台76線（東、西行）埔鹽系統交流道往國道一號北上入口匝道。管制時間為3月29日至31日。
高公局提醒用路人可改走的替代道路包括:南下替代路線國道一號彰化交流道南下出口匝道→右轉彰水路（台19線）→轉台76線埔鹽交流道東行入口→台76線東行埔鹽系統交流道出口匝道→轉國道一號埔鹽系統交流道南下（往北斗）入口匝道。
北上替代路線：國道一號埔鹽系統交流道北上出口匝道→轉台76線西行→台76線西行埔鹽交流道出口匝道→右轉彰水路（台19線）→國道1號彰化交流道北上（往台中）入口匝道，民眾也可上高速公路局全球資訊網，了解最新施工路況。
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