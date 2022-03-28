在高雄「MLD台鋁」花76元買麵包 幸運兒中1千萬發票特獎

真是幸運，有位民眾今年元月5日在高雄MLD台鋁買麵包，花了76元卻中了發票千萬特獎！

3月25日剛公布的1至2月統一發票中獎號碼，其中一個1000萬特獎名額就落在高雄MLD台鋁烘培坊，中獎者是1月5日到MLD台鋁烘焙坊買了2個熱門品項麵包，一共花了76元，就把統一發票千萬特獎帶回。

MLD台鋁指出，台鋁生活商場緊鄰好市多中華店、IKEA高雄店，結合餐飲、影城、宴會、書屋等生活娛樂與文創，去秀泰進駐影城，其中烘焙坊每天下午下班時段，都有不少熟客來購買，一名幸運兒花不到100元買麵包，就中千萬大獎。

台呂表示，烘培坊今年推出各式風格麵包，固定全品項買五送⼀，會員更有購物優，大家可來沾沾喜氣。