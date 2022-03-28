臭氧標準挨批寬鬆 環保署：台灣與歐盟一致

環團今天批評台灣臭氧標準比美國寬鬆，環保署表示，我國臭氧8小時標準值為60ppb，與歐盟空品標準相當，也參考歐盟每年僅容許25天超標的判定方式，以每年每日最大8小時平均值排序取第93累計百分比對應值計算。

環保署表示，美國臭氧8小時標準值為70ppb為取第4大值，相當於每年僅容許3天超標，與歐盟判定基礎有所不同；我國109年底修正公告「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，除東部縣市外，西半部縣市均屬未符合臭氧8小時標準的三級防制區，並未因我國與美國判定方式不同，影響西半部縣市防制區畫分。

依據環保署空品監測站統計，我國每日最大臭氧八小時濃度由108年46.0ppb降至110年43.9ppb，高屏空品區亦由108年50.1ppb降至110年47.3ppb，另外在臭氧紅色站日數部分，全國由108年310站次減少至110年102站次高屏空品區由108年152站次減少至110年28站次。

環保署表示，健康影響研究所（Health Effects Institute, HEI）2020年公布最新「全球空氣狀況報告」，指出全球每日最大臭氧八小時暴露量持續上升，已從2010年47ppb增加到 2019年的50ppb，其中在東亞地區等國家地區，最大臭氧八小時濃度也顯示，鄰近國家臭氧濃度已比台灣境內高出許多。

環保署表示，臭氧生成機制複雜，主要為氮氧化物與揮發性有機物經陽光紫外線照射生成，與背景濃度、氣象條件及大氣傳輸皆有關係。

為改善我國區域性臭氧問題，環保署表示，將持續檢討推動「空氣汙染防制方案 」，與地方政府聯手，進行三級防制區固定源氮氧化物指定削減、改善鍋爐燃料使用、塗料VOC管制、電廠加裝氮氧化物防制設備、加嚴水泥業排放標準、1至3期老舊柴油車及機車汰換、增訂有害空氣汙染物標準等政策，後續推動加嚴排放標準（如石化業、膠帶業、塗裝業等），減少臭氧前驅物排放。