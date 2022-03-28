3水果禁止輸陸無下文 陳吉仲：歡迎訪台參觀生產技術

中國大陸暫停輸入我國鳳梨、釋迦與蓮霧，我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團日前再度於食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）提出特定貿易關切，但目前仍沒有下文，農委會主委陳吉仲今天表示，若中國大陸對台灣書面資料有疑慮，歡迎到台灣參觀生產技術及規範。

陳吉仲今天出席「110年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」接受媒體聯訪表示，我國在SPS例會再次要求中國大陸提供科學證據，對岸做法不符合國際規範，台灣會據理力爭，今天也再度透過兩岸動植物檢疫平台表達台灣的建議，希望對岸有適當回應。

陳吉仲表示，今年原物料成本高漲，許多國家面臨嚴峻的糧食安全，農產貿易就是要避免挨餓，希望中國大陸給予完整回應；對於動植物檢疫議題，台灣都很樂意交換資訊，也會到產地、集貨場、屠宰場訪視，若中國大陸對台灣提供的書面資料有疑慮，也歡迎中國大陸防疫人員到台灣現場，會發現台灣的生產技術、規範在全世界是數一數二的。