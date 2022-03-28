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影／「紅斑馬」走入歷史 鐵道迷穿成大學士服一起畢業

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
成大四年級許致維今穿上學士服特製手拿板，歡送紅斑馬，他說，紅斑馬的退役，象徵台鐵一個時代結束。記者劉星君／攝影
成大四年級許致維今穿上學士服特製手拿板，歡送紅斑馬，他說，紅斑馬的退役，象徵台鐵一個時代結束。記者劉星君／攝影

台鐵局從3月29日起時刻微調，鐵道迷暱稱「紅斑馬」EMU1200型自強號今下午4點45分開行末班車（168次由枋寮至彰化）正式功成身退走入歷史，不少鐵道迷歡送「紅斑馬」。成功大學四年級許致維穿上學士服來搭「紅斑馬」末班車，這輛列車有他大學四年回憶，今年6月大學畢業的他，將與紅斑馬一起畢業。

今天下午鐵道迷齊聚枋寮車站，歡送服役35年的「紅斑馬」。台鐵高雄運務段長徐竹平說，台鐵EMU1200型電聯車是由EMU200型電聯車改造而來。1978年西部幹線鐵路電氣化後即行駛「自強號」，最初由EMU100型電聯車所運行，被鐵道迷暱稱「英國貴婦」。

徐竹平說，台鐵在1984年採購11組共33輛EMU200型電聯車，1987年6月營運，2000年EMU200型電聯車因內裝設備老舊，2001年針對30輛EMU200型電聯車全面改造，首次採用九輛為一個編組，將駕駛座正面的駕駛車窗改為兩片式大窗，將原本的車門由手動式摺疊門改為滑軌式自動門，也是台鐵局第一款設置育嬰室電聯車，改造後的電聯車更改形式為EMU1200型。

台鐵指出，2002年底，第一批EMU1200型電聯車陸續出廠，直到2004年全數30輛在縱貫線上服務，近年因車況老舊，目前僅行駛167次（彰化=潮州）及168次（枋寮=彰化）每天一個往復車次。

徐竹平說，明天正式改點後，由3000型取代紅斑馬跑長途列車。火車是移動風景，紅斑馬塗裝跑在鐵道上好像一匹奔馳的紅色斑馬，將來的3000型以灰白色系為主，屬於較安靜，移動速度快。

今天下午鐵道迷齊聚，有的攜家帶眷一起歡送紅斑馬，也有鐵道迷請假搭乘。25歲鐵道迷林天立家住台中，今特地搭紅斑馬南下，接著搭紅斑馬末班車北返，他說，紅斑馬加速度、聲音很特別，相較於新的電氣化列車，引擎反饋聲音明顯，新的列車較安靜，坐上去就睡著了，感受不到鐵路運行樂趣。紅斑馬是經過修復，重新改裝後的列車，車子外型與先前樣子不同。

成大四年級學生許致維穿上學士服，拿著特製手拿板「再會與感謝」歡送紅斑馬。許致維來自台北，他說，「紅斑馬陪伴四年大學滿滿回憶」，紅斑馬到台南站剛好是下課，抓緊時間拍照紀錄，「紅斑馬的退役，象徵台鐵一個時代結束」，紅斑馬是上個世代復古懷舊車輛，有其代表性意義。

許致維說，他今年6月畢業，紅斑馬比他早3個月畢業，「猶如跟紅斑馬一起畢業，意義重大」。

EMU1200型末班車今下午4點45分從枋寮站出發，台鐵在枋寮站提供蓋印「EMU1200末班車紀念」戳章。記者劉星君／攝影
EMU1200型末班車今下午4點45分從枋寮站出發，台鐵在枋寮站提供蓋印「EMU1200末班車紀念」戳章。記者劉星君／攝影
家住台中25歲鐵道迷林天立今特地搭紅斑馬167車次南下，接著搭末班車北返，他說，紅斑馬是經過修復重新改裝後的列車，車子外型與先前樣子不同，是使命傳承。記者劉星君／攝影
家住台中25歲鐵道迷林天立今特地搭紅斑馬167車次南下，接著搭末班車北返，他說，紅斑馬是經過修復重新改裝後的列車，車子外型與先前樣子不同，是使命傳承。記者劉星君／攝影
EMU1200型自強號的駕駛室，末班車司機員孔令辰。記者劉星君／攝影
EMU1200型自強號的駕駛室，末班車司機員孔令辰。記者劉星君／攝影
鐵道迷暱稱「紅斑馬」EMU1200型自強號今下午4點45分開行末班車168車次後功成身退走入歷史，左起為枋寮車站長陳連成、高雄運務段長徐竹平、列車長馬世駿、隨車機務員陳昇修、司機員孔令辰，一起合影留念。記者劉星君／攝影
鐵道迷暱稱「紅斑馬」EMU1200型自強號今下午4點45分開行末班車168車次後功成身退走入歷史，左起為枋寮車站長陳連成、高雄運務段長徐竹平、列車長馬世駿、隨車機務員陳昇修、司機員孔令辰，一起合影留念。記者劉星君／攝影
EMU1200型自強號又稱「紅斑馬」末班車今下午4點45分從台鐵枋寮站出發。記者劉星君／攝影
EMU1200型自強號又稱「紅斑馬」末班車今下午4點45分從台鐵枋寮站出發。記者劉星君／攝影
EMU1200型自強號又稱「紅斑馬」末班車今天下午4點45分從台鐵枋寮站出發。記者劉星君／攝影
EMU1200型自強號又稱「紅斑馬」末班車今天下午4點45分從台鐵枋寮站出發。記者劉星君／攝影

鐵道迷 台鐵 成大 成功大學

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