豬價跌、飼料漲 農委會：尚無飼料補助

國內飼料價格飆漲，加上進口美豬競爭壓力，使得豬農不得不賠本出售豬肉！豬肉平均價格於1月達每公斤85元的高峰，但隨著農曆年後價格一度跌到66元。對此，農委會已祭出回穩豬價的措施，且國內玉米、黃豆免稅至4月底，並表示沒有補助豬農飼料的措施。

飼料漲、美豬又來

春節期間豬肉需求上漲，豬價一度飆破每公斤批發價85元，仍而農曆新年後轉為農牧淡季，豬肉價格一路下跌，最低甚至跌到66元，目前價格雖然有所回穩，但仍是杯水車薪。彰化縣養豬協會常務監事謝精一表示，「只要（價格）低於80元都賠錢」，甚至賣一頭豬得賠1千元以上，更有豬農的資金周轉出現問題。

雪上加霜的是，俄烏戰爭導致國際糧食價格飆漲，使國內飼料價格漲幅近5成。根據農委會調查，肉豬、肉雞等飼料費用占成本約6成，還得加上面對美豬進口的競爭壓力，嚴重影響本土豬農生計。

彰化縣養豬協會理事長廖學良說，養豬成本提高，增加豬農的壓力。現在萬物齊漲，唯獨豬肉批發價格不漲，現在養豬可以說是「賠本賣」。他說，盼民眾都能支持國產豬肉，減輕台灣豬農的壓力。

凍漲措施失效？

針對豬肉價格在春節後持續下跌，農委會曾於3月初祭出三大回穩措施，包括讓國內養豬大戶台糖公司的豬隻先暫停上市；協調國內如卜蜂等大型供應業者減產豬肉；而小型產業團則僅出口85%的豬隻，盼能藉降低豬隻進入市場的總量，讓市場秩序穩定，但價格始終無法回到80元的高峰。

外界擔憂豬農受到市場重創，農委會是否如補助蛋農一樣補助豬農飼料費用？農委會畜牧處副處長江文全已對此回應說，沒有針對豬農祭出這樣的補助措施，因為價格最終會回到市場機制。他表示，農委會仍會密切關注飼料價格，並請公平會了解飼料業者是否有聯合漲價的行為。

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