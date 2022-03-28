全球9萬人參加！慈濟、PaGamO辦電競賽 推廣環保防災

全球暖化導致各地頻傳氣候災難，為強化下一代環境教育素養及永續發展行動，慈濟慈善基金會與PaGamO合作，透過電競遊戲結合環保與防災議題，讓學童及成人學習相關知識，首屆競賽吸引全球超過9萬人參加，經過長達半年以上激烈PK，各組前三名昨出爐。

慈濟新店靜思堂昨舉辦「慈濟xPaGamO環保防災勇士PK賽」國際盃、台灣盃、縣市盃及慈中盃的總決賽，台灣、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、印尼共六國145位選手連線一較高下，台灣包辦前三名取得亮眼成績，冠軍為台北市立五常國小陳宥廷、亞軍為南投縣立南投國小邱昊均、季軍為南投縣立埔里國小蔡尚諭。

「台灣盃」由全台各地學校116支隊伍、232位學生爭奪各年級前三名，「縣市盃」更有7萬5944名學童、985校、19縣市參加。慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，雖然這是一場以電競方式進行的比賽，但重點在於帶給大家寓教於樂、傳遞環保防災教育的觀念。

環保署副署長蔡鴻德表示，拜科技之賜，這次競賽除了將環境教育的知識融入遊戲中，更期許選手能將知識化為行動的力量，愛護地球將是地球的福氣。消防署副署長謝景旭說，透過PK競賽，讓學子認知到環保與防災是永續工作，非一蹴可及。

PaGamO線上遊戲學習平台提供多元題庫，涵蓋學校學科學習、證照考試、企業內訓等，目前超過有百萬名註冊玩家。遊戲透過回答題目攻占領地，結合知識力與策略性，豐富學習者的學習體驗。

創辦人葉丙成教授表示，透過與慈濟基金會的教育合作，讓台灣學童甚至是全球對於環保議題有興趣的民眾，藉由新穎的電競遊戲方式，學習到更多環保防災相關知識，一同為愛護地球貢獻心力。