威爾史密斯護「落髮」妻揍頒獎人 醫：「這現象」要注意

奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今上午登場，典禮中卻出現男星威爾史密斯上台掌摑頒獎人克里斯洛克的插曲。主因是威爾史密人的老婆潔達·蘋姬·史密斯因近年飽受健康問題而脫髮，卻遭頒獎人調侃；據傳潔達因免疫問題導致脫髮，不勝其擾而索性將頭髮剃光。開業皮膚科醫師趙昭明表示，導致女性掉髮的原因很多，若發現掉髮量增多便應盡快就醫找到原因，對症下藥。

趙昭明表示，造成女性掉髮的原因很多，包括雄性禿、免疫疾病導致掉髮、甲狀腺功能失調，甚至過度減肥、失眠等都可能造成落髮問題。

其中，因為女性容易有「全身性免疫系統失調」的疾病，如類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡，自身的抗體會破壞自己的毛囊細胞，造成毛囊萎縮進而掉髮。

另外為了治療風濕免疫疾病，服用免疫調節劑或是奎寧藥物，也可能造成掉髮，因此要治療掉髮問題，因先確認問題來源，如是免疫疾病造成的掉髮則要先將原先的疾病治好，再一併治療落髮問題。

趙昭明表示，由於一單位毛囊約有兩到三根頭髮，若毛囊開始萎縮，頭髮會變比較油、比較細，再從頭頂到兩側開始稀疏。

而在頭髮仍在變油、變細，並逐漸沒有彈性的階段開始治療，還有「可逆」的機會，通常治療半年以上毛囊會比較穩定，減少落髮現象。另外也應特別注意清潔頭皮，去除頭皮及頭髮多餘油脂，毛囊不堵塞也可減少掉髮機會。