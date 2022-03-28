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道安會報 交通部曝今年1月交通死亡人數增加最多的縣市

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部今召開道安說明會。記者彭宣雅／攝影
交通部今召開道安說明會。記者彭宣雅／攝影

根據交通部統計，111年1月共發生3萬4532件道路交通事故，造成267人死亡、4萬5755人受傷，比去年同期減少1276件(-3.6%)、少12人死亡(-4.3%)、1782人受傷(-3.7%)；交通部認為，四季交安專案，第一季酒醉駕車已略現成效，第二季路口安全，會針對車不讓人、行人違規、路口闖紅燈等行為加強執法。若依每十萬人事故分析，死亡最多為台東縣3.8人，新竹市及嘉義縣呈現比去年增加情形。

交通部今召開道安說明會，酒駕不僅是汽車，機車酒駕也不少，交通部王國材部長表示，111年1月機車事故死亡人數154人，較110年同期減少26人(-14.4%)，酒駕事故死亡25人較110年同期減少2人(-7.4%)，酒駕事故死亡為歷年一月份最低。從道路交通事故的死亡年齡來看，高齡者死亡人數111人較110年同期增加3人(+2.8%)。

另，根據各縣市今年1月的事故死亡統計，基隆市、連江縣0死亡，而事故死亡增加最多為桃園(+11)、彰化(+6)、南投(+5)、新竹縣(+4)、屏東(+3)、嘉義縣(+3)。減少最多則為高雄(-8)、新北(-7)、臺南(-7)、苗栗(-6)、宜蘭(-6)、雲林(-5)、基隆(-4)。

王國材表示，若依每十萬人事故分析，死亡最多為台東縣3.8人，新竹市及嘉義縣呈現比去年增加情形；進一步分析，機車死亡106人(68%)，遠超過其他運具，酒駕事故第一當事人車種也以機車死亡10人(59%)，高於其他車種，機車安全仍是最重要改善工作。

王國材說，各縣市道安會議召開情形，111年2月除離島縣市外，各縣市均依期程召開道安會議，除新竹市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣非首長主持外，其他縣市都是首長親自出席並主持，他要求各縣市應該重視，若仍未重視，會親自打電話給這些縣市長。

另外，今天的道安說明會特別提出國道的二次事故避免方式，由於高快速公路行車速快危險性高，當發生車輛拋錨或事故時，交通部高公局建議用路人，應依「開、放、撥、拍、移、等」步驟，請民眾先開啟危險警示燈，並於車輛後方100公尺處豎立車輛故障標誌警告來車後，儘速至安全處所再利用高速公路1968 App的警政報案或撥打110通報，以避免二次事故發生，維護自己及其他用路人的安全。

交通部 酒駕 台東 王國材

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