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4歲越南來台她比別人更努力 新二代青年美髮、開船都行

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
移民署Podcast節目「文化談新事」邀越南新二代青年趙詩涵分享探索異國文化的經歷。圖／移民署提供
移民署Podcast節目「文化談新事」邀越南新二代青年趙詩涵分享探索異國文化的經歷。圖／移民署提供

明是青年節，移民署Podcast節目「文化談新事」特邀越南新二代青年趙詩涵分享她探索異國文化的經歷，同時提醒新住民族群，移民署「新住民子女多元文化在地創生培育營」將在暑假登場，歡迎高中職以上在學學生參加。

移民署表示，趙詩涵4歲時獨自由越南搭機來台，從完全聽不懂變成能夠講中文，突破語言障礙全靠自身努力，至今已考取動力小船駕照、美容丙級、美甲二級、女子美髮、男子美髮等證照，是一個多才多藝的斜槓青年，今年也錄取海洋休閒觀光管理學系碩士班。

趙詩涵說，最初根本沒想到能實現夢想，在她來台上小學時，還沒有「跨國銜轉生教育支持系統」，她無法理解老師講課內容，因此難以融入新環境，每次回家就偷偷躲在棉被裡哭，母親發現後說「你是越南人，要比別人更努力」，趙詩涵才下定決心，「要比別人努力10倍」，最後終於打破語言障礙，學習表現勝於他人。

除勉勵新二代青年努力追夢，移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯也提醒，移民署將在暑假期間辦理「新住民子女多元文化在地創生培育營」，歡迎高中職以上在學學生參加。

蘇慧雯說，活動期間除五天四夜食宿免費外，並規劃地方創生、多元文化發展專業課程，安排參訪及學員成果競賽，優選者共3組，每組可得禮券6000 元。報名期間自即日起至今年4月8日止，希望新二代青年一起激發創意及探索體驗，最後都能成為「斜槓青年」。

活動訊息網址：https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/147023/299594/cp_news

移民署Podcast節目「文化談新事」網址：

https://open.firstory.me/user/culturechatroom

移民署Podcast節目「文化談新事」邀越南新二代青年趙詩涵分享探索異國文化的經歷。圖／移民署提供
移民署Podcast節目「文化談新事」邀越南新二代青年趙詩涵分享探索異國文化的經歷。圖／移民署提供

移民署 青年 越南

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