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國慶連假合歡山旅遊 公路總局籲「分時分流」且勿違停

聯合報 / 記者黑中亮賴香珊／南投即時報導
日月潭連假期間台21線周邊道路，每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況。圖／公路總局提供
日月潭連假期間台21線周邊道路，每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況。圖／公路總局提供

清明節4天連續假期，公路總局預估民眾常利用假期出遊，南投縣以仁愛鄉清境農場、合歡山及魚池鄉日月潭兩大風景區，今年逢杜鵑花季將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，公路總局建議「分時分流」的遊憩與過夜入住時間，供用路人行前規劃路線參考，預防性提醒用路人，受停車空間易飽和的壅塞回阻。

公路總局指出，考量新冠肺炎疫情仍然嚴峻，國人不方便出國旅遊，當前連假期間旅遊地區仍以國內為主，南投縣不僅日月潭遊客眾多，仁愛鄉更有霧社、廬山溫泉、清境農場、武嶺、合歡山、惠蓀林場、奧萬大森林遊樂區等風景遊憩區，勢必將吸引許多民眾前往觀光遊憩，加上合歡山正逢杜鵑花季開始，賞花遊客預期會大幅增加，

公路總局預判依以往交通統計情資顯示，仁愛鄉各風景區遊客量，勢必將高於平常假日，易壅塞地區及路段將湧現大量人潮、車潮；台14甲線合歡山路段連假期間，每日上午7時至下午3時為遊客最多時段，用路人如當天往來「清境風景區」遊憩，建議提前於早上10點以前抵達，如當天往來「合歡山地區」遊憩，建議提前於早上7點以前抵達，以避開台14甲線車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後再進入，以避開塞車時段。

此外，日月潭連假期間也會吸引相當人潮前往，周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，建議當天往返遊客可提前於早上10點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段。相關疏運措施、即時路況可提前至http://www.thb.gov.tw、省道即時交通資訊網http://168.thb.gov.tw 、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。局祝您行車平安。

南投縣面對合歡山沿線可能湧現的人車潮，將加派警力規畫各景區交通疏導及管制措施。圖／仁愛分局提供
南投縣面對合歡山沿線可能湧現的人車潮，將加派警力規畫各景區交通疏導及管制措施。圖／仁愛分局提供
南投縣仁愛分局面對合歡山沿線可能湧現的人車潮，已加派警力規畫各景區交通疏導及管制措施。圖／仁愛分局提供
南投縣仁愛分局面對合歡山沿線可能湧現的人車潮，已加派警力規畫各景區交通疏導及管制措施。圖／仁愛分局提供
南投縣面對合歡山沿線可能湧現的人車潮，將加派警力規畫各景區交通疏導及管制措施。圖／仁愛分局提供
南投縣面對合歡山沿線可能湧現的人車潮，將加派警力規畫各景區交通疏導及管制措施。圖／仁愛分局提供
公路總局依歷史統計預判，台14甲線合歡山路段連假期間，每日上午7時至下午3時為遊客最多時段。圖／公路總局提供
公路總局依歷史統計預判，台14甲線合歡山路段連假期間，每日上午7時至下午3時為遊客最多時段。圖／公路總局提供

合歡山 日月潭

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