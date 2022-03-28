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邵族將舉行女祭司新立祭 日月潭4/5船隻上午禁航

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
邵族人期盼5年後，終於等到有符合資格的Shinshii女祭司(右)，4月5日將前往Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可。圖／邵族文化發展協會提供
邵族人期盼5年後，終於等到有符合資格的Shinshii女祭司(右)，4月5日將前往Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可。圖／邵族文化發展協會提供

邵族人期盼5年後，日前終於等到有符合資格的Shinshii女祭司人選，將4月5日前往Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可，才能正式入門成為邵族女祭司。

邵族文化發展協會表示，Pashiraq邵族女祭司新立祭，是邵族罕有的重要儀式，因此申請湖面除部落公船外，不得有其他船隻航行或機械影響干擾，籲請各界包容尊重多元文化，讓邵族維護珍貴的祖靈信仰文化。

魚池鄉邵族文化發展協會指出，「邵族Lus'an祖靈祭」是南投縣獲文化部頒的第1項國家重要民俗， 邵族祭拜「祖靈籃」的祖靈信仰傳統維持至今，是全家平安的保障，不可隨意移動，家中凡有大事，必須請女祭司（先生媽）向祖靈報告祝禱，「Pashiraq邵族女祭司新立祭」，僅在Pashiraq播種祭期間的農曆3月5日進行，屆時族人需自伊達邵部落駕船前往邵族祖靈聖地-Lalu拉魯進行求巫儀式，過去曾於2008年、2017年舉行過。

南投縣原民局表示，「Pashiraq邵族女祭司新立祭」僅能於邵族Pudaqu播種祭期間的農曆3月5日上午舉行，因而定於今年4月5日上午8時至11時，在日月潭水域禁航，舉辦此一重要民俗儀式，Lalu拉魯為邵族傳統信仰、精神文明的核心，也象徵邵族最高祖靈居住地，是邵族諸多慣習、禁忌、祭儀的中心。

Shinshii女祭司是邵族維繫祖靈信仰最關鍵的存在，邵族人透過女祭司對祖靈籃進行祭儀呼請禱念，以召喚祖靈返回部落。而自外族嫁入邵族的媳婦，在有子嗣能繼承並在Lus'an祖靈祭擔任過Pariqaz主祭後， 女祭司會在新年最後一天為她舉行入戶祭，將象徵她的衣物放入祖靈籃，透過祭儀自此她便是邵族一分子，也具備成為女祭司的條件。

日月潭拉魯島象徵邵族傳統信仰中最高祖靈的居住地，是邵族諸多慣習、禁忌、祭儀的中心。圖／讀者提供
日月潭拉魯島象徵邵族傳統信仰中最高祖靈的居住地，是邵族諸多慣習、禁忌、祭儀的中心。圖／讀者提供
Pashiraq邵族女祭司新立祭儀式，4月5日鏟午申請湖面除部落公船外，不得有其他船隻航行或機械影響干擾，圖／本報系資料照片
Pashiraq邵族女祭司新立祭儀式，4月5日鏟午申請湖面除部落公船外，不得有其他船隻航行或機械影響干擾，圖／本報系資料照片

信仰 南投 媳婦

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