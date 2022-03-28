奧斯卡最佳國際影片《在車上》短評：人生最大的救贖，是在放下和原諒中，堅強的活下去

《在車上》第94屆奧斯卡金像獎上有多項入圍斬獲，包含最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳國際影片等4項大獎提名。

如果說，2020年的奧斯卡，是韓國（Korea）電影《寄生上流》（Parasite）的天下，那麼2022年的奧斯卡，相信日本（Japan）電影《在車上》（Drive My Car），絕對是最有潛力的大黑馬，它不僅已經拿下坎城影展最佳劇本，更抱回了金球獎最佳外語片之肯定，是近年最受矚目的日本電影之一。

《在車上》在第94屆奧斯卡金像獎上有多項入圍斬獲，包含最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳國際影片等4項大獎提名，除了成為首部入圍最佳影片的日本電影，更與黑澤明1985年執導的《亂》，並列最多奧斯卡提名的日本電影。

本片由濱口龍介執導，他自己也身兼編劇之一，西島秀俊、三浦透子、岡田將生、霧島麗香，以及韓國演員朴有琳、台灣演員袁子芸主演，故事圍繞著俄羅斯（Russia）劇作家安東契訶夫（Anton Chekhov）在1897年完成的作品《萬尼亞舅舅》（Uncle Vanya），透過「劇中劇」的劇場詮釋，散發獨特而優美的意境。

滿是詩意的章節 優美又令人動容

《在車上》為導演濱口龍介改編自村上春樹2014年的短篇小說集《沒有女人的男人們》當中收錄的同名故事，並參考了〈雪哈拉莎德〉、〈木野〉兩個篇章，更是導演繼《偶然與想像》後再度超越自己的巔峰傑作。

《在車上》非常優美，且處處流露著公路電影的情懷，但它在情感的著墨和文本的詮釋上，更是完美綻放著扣人心弦的溫暖，你我彷彿能跟著電影的時光流淌、一來一往的深刻獨白，咀嚼那追尋救贖背後的坦然，令人動容。

這部電影是個非常緩慢的作品，它沒有商業電影的大場面、高潮迭起，也沒有誇張華麗的雕梁畫棟，反而是在演員的每一個肢體動作和眼神的傳遞中，隱含飽滿的思緒和感慨──儼然是一段充滿詩意的章節，以最柔美的情懷，探究人性背後的無奈。

追尋真正的諒解 《萬尼亞舅舅》的深刻寓意

西島秀俊和三浦透子的演技，就像個化學效應般滿溢與澎湃，他們從最初的平淡、沉靜、內斂，到後期的釋懷、信賴、依靠，好幾段在車上的相處就像是試探彼此的內心、釋放深埋已久的瘡疤，也許真正的諒解，永遠是自我的釋懷。

而電影畫面中一幕幕在車上的旅程、一段段真摯的台詞，都讓人餘韻無窮。

貫穿電影全劇的《萬尼亞舅舅》，故事的許多核心都圍繞著這個劇本走。

該戲劇描述，主人公萬尼亞舅舅當了一輩子供奉姐夫的好人，等到自己晚年時，才意識到其實是當了一輩子的傻瓜。契訶夫透過展示萬尼亞舅舅對姐夫崇拜的瓦解，以及對其第二任妻子葉蓮娜愛戀的幻滅，預言了人類將遭遇的精神危機和生活意義缺失的困境。

在原著中，《萬尼亞舅舅》的戲劇矛盾和衝突並不激烈，但具有深層的意味和內斂的張力，猶如一面平靜的湖水，其實埋藏著猛烈的暗流。

《萬尼亞舅舅》百年來，曾在莫斯科藝術劇院多次上演，後來更被改編為各種不同語言的版本，在各國雋永傳唱，它講述著當希望與理想寄託在某一個目標上時，若有一天這個寄予在一個偶然間土崩瓦解，它所產生的衝擊將是無比沉痛的巨大。

層層呼應的劇本 細膩到令人驚豔

其實，《在車上》的劇本難度真的非常高，電影裡也將故事分成三層，三段故事彼此交融、呼應、穿插，最後匯聚出如山雨欲來風滿樓的震撼。

第一段故事，是舞台劇劇作家發現妻子外遇，他卻選擇逃避，直到妻子驟逝後，他在工作中遇上劇團幫忙請的女司機，在來回劇團與租屋處的旅程中療傷。

第二段故事，則呼應起劇本核心《萬尼亞舅舅》，在試驗性的試鏡過程中，不同國家、不同語言的人齊聚一堂，共同探究故事的深意。

第三段故事，導演回頭探究劇作家妻子口中的女高中生故事，她述說故事的同時其實暗喻著自己的內心，有種醍醐灌頂的迴盪。

從貌合神離的夫妻、相互爭執的母女、令人難堪的外遇和不肯面對的坦白，其實這部作品的深刻反思，是要在細細體會後才能充分領悟。

也怪不得它能在國際屢屢有所肯定，對於自我接受和面對遺憾的過程，也許終將有個答案。

未來，在對自己充滿「如果我當初這樣，是不是就不會那樣？」的迷惘前，相信《在車上》會幫助你找到一個解答。

（本文出自2022.3.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）