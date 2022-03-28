「降雨機率30％」是指面積還機會？ 教育部粉專小編揭密

現代科技便利，許多人出門前都會參考網路資訊，確認當天降雨機率再決定是否攜帶雨具。教育部提問「降雨機率30％，要不要帶傘呢？」並指出「降雨機率30％」其實有兩種意思，分別是30％的機率會下雨、30％的面積會下雨，而現在科技進步，因此多數氣象機構都是以「30％的機率會下雨」做預報。

「降雨機率30％，要不要帶傘呢？」教育部在臉書貼文指出，其實降雨機率在國際上有兩種算法，分別是在該區域內有多少％的「面積」會下雨、在該地點有多少％的「機會」會下雨，以美國為例，就是採用「面積」算法預報。

教育部表示，隨著科技的進步，氣象預報的技術越來越先進，現在的天氣預報都可以「點位」來做預報，因此目前臺灣和世界上大多數的氣象局和氣象機構都是採用「機會」算法，也就是在該地點有多少％的「機會」會下雨。

教育部表示，「感謝氣象專家及相關人員的努力，使得預測天氣的技術越來越精準，讓我們可以更有效地防範災害」。