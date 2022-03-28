屏東去年臭氧不良天數125天全台最慘 環團籲加嚴標準

屏東縣去年臭氧不良天數高達125天為「全台之冠」，環團今天在立法院舉辦記者會表示，屏東是農業大縣，卻飽受外縣市工業汙染，全年三分之一時間暴露在臭氧危害下，且台灣臭氧標準比美國寬鬆，可能誤導政府以為不必積極管制，應立即改進。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，根據統計，屏東縣2021年臭氧不良日數達125天，等於全年超過三分之一天數的臭氧超標，是2021縣市臭氧空汙王；若以空品測站統計，不良日數前三多為林園143天、潮州127天、屏東市123天，屏東縣也包辦「亞軍、季軍」。

葉光芃表示，環保署宣稱台灣臭氧標準60ppb比美國70ppb嚴格，但台灣每年容許25天超標，比美國每年僅容許3天超標還要寬鬆許多，根據2021年臭氧年報數據，以美國臭氧標準來看，全台只有4縣市、8測站臭氧年度達標，但以台灣臭氧標準來看，全台有6縣市、19測站臭氧年度達標。

屏東縣環保聯盟前理事長洪輝祥表示，政府讓屏東縣民在全年超過三分之一時間暴露在臭氧危害的高死亡風險，屏東是一個沒有工業汙染、重工業的農業觀光城市，卻飽受台灣偏頗經濟發展，成為全國發展下的受害者，非常不公平，讓農業大縣吸附了空汙、重金屬、落塵。

洪輝祥表示，屏東一年當中有96天臭氧濃度高達70ppb，這已經是「國家發展在殺人」，諷刺的是屏東為行政院長蘇貞昌和蔡英文總統的故鄉，卻放任鄉親每天吸收高風險致死率的臭氧，是國家治理重大危機。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，台灣臭氧標準比美國寬鬆，可能誤導政府以為人口密集的北台都會區測站臭氧年度達標，而不再有積極的管制作為，讓市民們身陷空汙險境而不自知；若依照嚴格美國標準，西半部都不達標，尤其是三級空品區有責任義務分析行政區內排放的汙染，據此好好減量。