台鐵智慧化是必須走的路 王國材：交通部會支持

日本福島日前發生規模7.4強震，一列東北新幹線出軌，幸好車上78人無人受傷，根據日本媒體報導，可能與新幹線上設置「列車緊急停車」、「L型列車導引裝置」發揮作用有關；立委今在交通委員會質詢，高鐵有自動控制系統，但台鐵卻要靠手動偵測；交通部長王國材說，台鐵的自動化不足是事實，但交通部會全力支持台鐵推動列車ATC自動車輛控制系統。

立法院交通委員會今天邀請交通部報告清明連假疏運計畫。立委李昆澤說，今年1月到3月25日，我國發生規模4的地震有91個，顯著有感地震有32個、小區域地震有59個；去年同期規模4以上的地震共有46個，其中，顯著有感20個，小區域地震26個，擔心台灣是否進入地震活躍期。

李昆澤表示，高鐵設置災害告警系統比較周全，地震告警系統有12處主地震偵測和40處副地震偵測器，四級以上就會自動動作；但台鐵偵測到三級以上震度有速限，五級以上停駛，不是自動限速停駛，都是駕駛操作，這是台鐵要做的改革。

李昆澤說，台鐵目前還是用手動來停駛、降速和啟動加速，針對增設自動剎車系統和自動減速安全系統，要求交通部、台鐵要具體提出相關方案，排除後軌道是否變形扭曲受損，監測機制也要盡速建立。

他表示，台鐵跟氣象局合作建置強震觀測站及地震速報系統、邊坡告警及維護管理系統建置，面對地震後土石流或相關落石告警系統，經偵測就會發送到相關前後800公尺列車通知駕駛，另也有土石流熱區相關規畫。

根據雙鐵的狀況，高鐵若發生四級以上地震，ATC系統就會自動發送訊號到車上，系統啟動緊急剎車，運行中有速度，慢慢減速到停止，約要4到5公里。

台鐵局長杜微表示，若發生五級以上地震，列車就會停駛檢查，但沒有ATC列車自動控制系統，台鐵跟高鐵不一樣。

交通部長王國材表示，台鐵自動化不足是事實，落石下來，無法自動剎車，要人為剎車，智慧化可直接對車下指令，並非對人，若有落石掉下來，系統直接通知車子剎車，智慧化是必須走的路；他說，台鐵很多事項仍待改革，包括行控中心強化，列車ATC自動車輛控制，希望台鐵可以提出一些計畫，交通部會支持。