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高調戒菸與選舉無關？感動陳時中戒菸的關鍵人物是她
衛生福利部部長陳時中17歲開始吸菸，菸齡高達52年，今天高調宣布開始戒菸，還報名參加董氏基金會「戒菸就贏」比賽。外界好奇這次怎麼下定決心，陳時中表示，是因為董氏基金會菸害防制中心主任林清麗2月25日寫信、打電話給他，感動他這輩子首度有戒菸的念頭，經過一段時間的考慮，他決定參加今天這個比賽，敦促自己戒菸。
此時宣布戒菸，是否是為了選戰鋪路？「沒有，這是一個很難的決定！」陳時中表示，「記者常常問我要不要選，我也沒有鬆口要。」是看到董氏長期推動反菸，受蕫氏所推的方向所感動，一個多月前林清麗也寫信、打電話給他，給他非常大的鼓勵，希望他戒菸。
陳時中回憶當時，他人在辦公室，晚上十一點多，陳時中說自己「一時衝動打電話給林清麗」，除了謝謝她寫的信，也告訴她「這是我人生第一次起心動念要戒菸，過去從來沒有起心動念過。」不過當時陳時中還不敢答應要參加比賽，希望林清麗給他一點時間考慮。
「從那天起，這件事情就一直在我腦海中盤旋，」陳時中說，之後他也看了很多數據，包括吸菸與新冠肺炎的關聯性，加上衛福部自己也推出菸害防法，各方考量下，他就決定與林清麗再談一談，談過之後，就答應參加今天這個活動，「我就說，我來試試看吧。」
「這對我自己是很大的改變，也需要勇氣，」陳時中說，他也跟所有朋友講，沒有開始就不會成功，有時候很怕失敗，但總要有開始才有成功的機會。會不會找政界、醫界的菸友共襄盛舉？陳時中說，他相信他這樣一講，很多菸友家裡的壓力也會增大了，希望大家一起來。
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