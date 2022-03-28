拚下周審議！交通部退讓 王國材：資產全給台鐵也可以

台鐵公司化「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，台鐵企業工會與交通部意見分歧，工會不排除五月一日「不加班」；交通部長王國材表示，盤點12項雙方有爭議的條文中，有5條可以調整修正，本周與工會再溝通，拚下周審議，若工會堅持，財產都給台鐵也可以。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材進行清明交通報告；媒體問到台鐵公司化草案，工會及交通部僵持不下；其中，最爭議的條文，在於工會堅持過去政府曾經承諾台鐵虧損須蓋括承受，不願意台鐵三筆土地成立償債基金。

王國材說，草案本周會重新討論，新版的公司設置條例，交通部內部會針對工會提出部分會先進行討論，然後再與台鐵企業工會溝通，希望下周就可排入條例審查；他不覺得雙方差距很大，因為很多差異在於條文的定義，或者條文說明，工會覺得不確定，如果本來跟我們的意思一樣的，他覺得可以調整做一些修改。

王國材舉例，工會覺得「安全」沒有寫上去，他認為可以把它當作公司條例；等於公司設置的最高目標一定要守住，「這部分都OK」，交通部內部也有研究討論，如果可以就接受；他也希望工會在討論過程，不要說百分之百接受，但也應該站在政府立場思考。

王國材說，比如償債，償債要有償債的東西進去，沒有東西(台鐵三塊土地)進去，就不算償債基金，這是設置基金的困難，也希望工會能體諒，能到共識決，至於這條法條是否會調整？他說，因為沒有拿東西就已經不是償債基金了。

他表示，如果就變成直接用公務預算，政府每年公務預算除了舉債外，有部分就是要緊急使用的，這部分在交通部內部討論發現有這樣的問題，事實上拿這三塊土地，只是償債一點點、一部分而已，確保基金有償債能力，如果政府歲末盈餘多一點，就幫忙多還一點，但若不放進去(土地)，政府就每年必須編列多少錢，對政府財務調度上有困難。

王國材表示，爭議的12條中，有5條可以調整，其他條文就還要再討論，確定一些方向後，由台鐵再跟工會討論，這牽涉原則問題，其實資產全留對台鐵公司化不好，太多資產的折舊費用要不要留，台鐵也可以都留，但營運狀況會不好看。

王國材說，若工會堅持，他也同意都給工會，「我一點都不想拿台鐵財產」，台鐵財產拿來，交通部還要找一個保管單位，基本上，台鐵公司化草案有很多設計是為台鐵好，但工會誤解了，如果這部分最後工會仍堅持，「台鐵財產全部給他」。