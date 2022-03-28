50年老菸槍陳時中宣布戒菸啦！喊口號緊張到吃螺絲

董氏基金會2022年「戒菸就贏」活動今上午宣佈開跑，在董氏基金會義工隋棠號召下，衛生福利部部長陳時中也與太太組隊報名，太太孫婉玲在報名表親筆簽名，擔任他的「不吸菸見證人」，這是史上第一次有參賽者到現場報名，還代表衛生最高主管機關。陳時中表示，參加過這麼多活動，今天特別忐忑不安，跟著大家喊口號「報名就贏、戒菸就贏」時還頻頻吃螺絲，相當緊張。

陳時中表示，張博雅過去曾經交辦他處理一個戒菸計畫，但他當時只答應要負責計畫，沒答應要戒菸。抽菸至今已約50年，沒想過要戒菸，都是為了吸菸而找理由，這次起心動念，特別要感謝董氏基金會。現在菸害防制法修法，目標是希望更多人戒菸，總是要帶頭有起頭的作用，不過「我還真的沒把握會成功。」

不過陳時中表示，他相信總要行動才有成功的機會，呼籲年輕人越早開始戒菸越好，年長者只要開始行動就有機會，永遠不嫌晚。陳時中自嘲說「我們這種有抽菸的老男人看起來就會比較老」，希望自己戒菸之後可以像隋棠一樣，十幾年來始終維持凍齡的青春面貌。

「怎麼偏偏有人寧願天天花錢損害健康？」前衛生署署長、董氏基金會董事長張博雅表示，「新冠病毒傷害上呼吸道，還要拿菸品來傷害自己的肺，多划不來啊！真是害了自己又害了健康，得了新冠肺炎又更無法救治。」

「希望每一位看到陳部長的時候，都要協助他遠離香菸！」張博雅表示，祝福陳時中帶領的衛生福利部，帶動民眾和各個戒菸團體、治療單位，帶給全民更高的健康指標，讓今年的戒菸就贏比賽創下更高的歷史紀錄。

國民健康署署長吳昭軍指出，英國牛津大學研究發現，吸菸者感染新冠病毒後，住院風險為不吸菸者的1.8倍；每日吸菸超過20支者，染疫後死亡風險更高達6.1倍。吸菸也會增加新冠病毒經由手向口傳播的可能性，病毒更會藉由傳統紙菸、電子煙與加熱菸的煙霧等氣溶膠傳播。

吳昭軍強調，預防勝於治療，呼籲民眾遠離菸害，增強肺部抵抗力，才能預防病毒入侵，至於已經有煙癮者，也應該及早戒菸，可善用國健署提供多元的戒菸管道，贏得健康也有機會贏得獎金。

董氏基金會終身義工陳淑麗指出，戒菸就贏比賽從葉金川擔任衛生署署長時開辦至今已有20年，歷年比賽戒菸成效佳，一個月不吸菸率高達七成，一年以後仍追蹤成功的35%。根據活動規定，只要陳時中5月2日到29日一口菸都不抽，進而成功戒菸，就有機會抽中30萬元獎金。