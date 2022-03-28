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北市動質處流當品快閃購今起競標 70周年加碼贈金湯匙

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市動產質借處今年邁入70周年，今年首波推出「流當品快閃購」線上拍賣活動今天開始競標。圖／引用自快閃購網頁
北市動產質借處今年邁入70周年，今年首波推出「流當品快閃購」線上拍賣活動今天開始競標。圖／引用自快閃購網頁

北市動產質借處今年將邁入70周年，今年首波推出「流當品快閃購」線上拍賣活動今天開始競標，包括彩鑽、黃金、鑽飾、裸鑽、鉑金，ROLEX、CARTIER、OMEGA等高級機械手錶、及DUPONT鋼珠筆共51標，民眾可上網競標。

質借處表示，部分品項明天下午2時至4時也開放現場鑑賞（展示地點：北市長安西路3號6樓），民眾可致電預約。

北市動產質借處於1952年成立，今年12月將要邁入70周年，特別加碼贈送「金湯匙」給線上拍賣活動得標者（每人限領1份）。

北市府表示，質借處秉持提升質借效能、創造多元價值、推動服務革新、強化社會關懷使命，提供全國最低質借利率照顧弱勢族群及市民，也為全國第一個實施差別優惠利率，更首創以網路轉帳方式繳息，提升跨縣市服務量能。

動質處也提醒，民眾參與投標前，須先加入成為惜物網會員，且無停權者方可參與本次快閃活動。本次「快閃」活動投、開標方式與惜物網不同，採電子化作業線上收（退）押標金，得標者的押標金可抵繳貨款，若棄標時押標金將會被沒收，下標前請先詳閱活動條款，了解投標流程。

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