台鐵工會不排除五一「不加班」 王國材：期待不要發生

台鐵公司化設置條例草案送交立法院審議，但勞資雙方意見分歧，台鐵企業工會不滿，不排除5月1日勞動節發起「不加班」，要集體休假；交通部長王國材今天表示，他期待這件事情不要發生，要跟工會繼續溝通，本周是關鍵，交通部已經在討論工會版草案哪些可以接受或調整，他期待台鐵改革，不要再對民眾造成傷害。

立法院交通會今天邀請交通部長王國材針對「清明連假期間疏運作為及防疫措施」進行專題報告，並備質詢。

立委洪孟楷說，台鐵企業工會發起勞動節集體休假，要求交通部好好溝通，不要因台鐵公司化的爭議紛擾，引起社會紛爭和造成政府威信受損。

王國材說，台鐵鐵路工會對公司化有不同想法，他個人希望，可以就國營台鐵公司設置條例條文討論，台鐵企業工會也提出工會版草案，交通部這幾天也討論工會版本的草案，看哪些可以接受、哪些可以調整，希望可以達成共識；他說，台鐵必須改變，社會大眾也覺得台鐵要改變，交通部會持續與工會溝通。

王國材說，他期待台鐵企業工會勞動節集體休假事件不要發生，交通部本周會與工會討論草案，他期待台鐵改革以後，不要再發生事故傷害，交通部與工會一起努力落實改革。