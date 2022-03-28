「我要見部長」太魯閣傷者立院抗議 王國材承諾29日會面
「我要見部長」多名台鐵太魯閣號傷者，今天到立法院外開記者會，控訴太魯閣號意外發生一年，但交通部長王國材屢爽約，並未與傷者溝通，約過三次會面未果，最後王國材直接在立院外見傷者與家屬，承諾29日下午3時與傷者家屬見面，面對面溝通。
太魯閣號意外傷者提出三點訴求，包括王國材履行承諾與傷者及家屬面對面溝通；第二成立台鐵安全改革外部監督團體，成員應納入亡者傷者家屬代表共同監督；第三為台鐵高層應負起責任，妥善處理傷者事宜。
傷者代表要求王國材當場簽署承諾，王國材認為，第二點成立外部改革監督團體，需先尊重死者家屬，必須先溝通，現場一度起爭執、僵持不下，最後由交通委員會召委洪孟楷、立委陳椒樺協調，在明日(29日)下午面對面溝通後再處理；因此王國材現場僅在一、三項承諾簽名。
王國材說，家屬認為3月23日有約溝通見面，但實際上當天他並沒有登記此行程，也可能同仁在聯絡的時候，讓傷者家屬誤解，他感到非常抱歉，所以明天下午3時在交通部詳細討論，傾聽傷者訴求，過去這段時間台鐵做傷者關懷，目前約有45%傷者簽和解書，55%沒有簽。
根據台鐵統計，太魯閣號事件，共有309位傷者，重度傷者41，中傷75位，輕傷為193人。
洪孟楷表示，明天見這41位重傷者，後續是否能夠妥善溝通完畢，明天正面回應三點訴求。
太魯閣號傷者家屬唐先生表示，太魯閣號事故發生一年，直到傷者確定開記者會，部長才願意出來。
家屬表示，事故發生後總統、副總統、行政院長、交通部長都到醫院探望關心，但一年後面對交通部官僚傲慢，想見王國材一面，好不容易敲定時間卻被放鴿子，引起傷者及家屬不滿。
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