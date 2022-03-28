【重磅快評】地震機率要看日本研究 我們在高興什麼？

日本「地震調查委員會」發表報告，指南海海槽未來發生震度七至七點五的大地震機率約是百分之八十。南海海槽起自本州南端，經九州、與那國島一路延伸至台灣東部近海。台灣三月二十三日花蓮外海發生規模六點六強震，其後兩百多次餘震，震央位置就在南海海槽碰觸台灣的所在。三月二十三之後的系列強震嚇到台灣人，但日本的研究已預告有可能強震。為什麼台灣地震發生機率要看日本？

南海海槽是日本漢字用語，台灣用詞是琉球海溝；三月二十三日強震發生，氣象局分析地震因板塊擠壓發生，當時地震學界幾位教授說不是板塊擠壓，是海溝型地震，顯示台灣學界有此研究動能及發現，但為什麼這樣的聲音出不來？一定要看日本的報告？

三月二十三台灣強震氣象局還蠻自豪於表現，因為改變預警計算參數，早在強震前十五秒左右發出國家級警報，這確實值得拍手；但依日本的地震研究，應已預知可能發生地震，我們在高興什麼？學界早已示警海溝型地震發生機率，這豈不表示連震央位置都可預測？

地震預測看日本，因為台灣環境、學界及社會氛圍不鼓勵地震研究。過去幾十年強震發生，地震中心永遠只以一句「正常能量釋放，無需過於緊張」打發媒體，完全不談地震學理、研究，至於未來可能發生機率更是絕口不談。這局面到現任陳國昌主任已有相當改變，原因應是他專業夠強。

學界的地震研究聲量低，因為大環境不鼓勵。學術界不鼓勵對地震的見解，再怎麼前瞻也不被重視，整體氛圍是發表論文第一，另還看論文被引用的次數；在這樣環境下，前瞻發表對地震的看法雖不致被認為是烏鴉，但得不到應有的重視與光榮是一定的，長久的惡性循環，讓地震研究只有氣象局一個聲音、一支力量，辜負了台灣優質的科研能量。

挑戰權威的風氣台灣不太看得到。三月十六日發生在日本東北規模七點三強震，日本氣象廳先說應是十一年前三一一餘震，但東大多位教授出面指正氣象廳錯誤，迫使氣象廳隨後改口，認為不是三一一餘震。這樣挑戰官方的作法台灣不會出現。

地震研究要看日本成果，不是壞事，壞在我們不去健全自己的量能。