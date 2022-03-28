快訊

奧斯卡／「在車上」奪最佳國際電影獎 驚見台灣女演員

台股早盤一度跌近300點破月線 台積開盤下跌17元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吞嚥有異物感 男子查出食道中段病變 癌化機率高

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過2周以上，因此立即安排胃鏡檢查。圖／長安醫院提供
長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過2周以上，因此立即安排胃鏡檢查。圖／長安醫院提供

1名40多歲男性近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，切片報告為高度異生性之鱗狀上皮細胞，之後長成惡性病灶的機會很大，後來接受內視鏡食道射頻燒灼術，3個月後回診追蹤，病灶已不見蹤影亦無復發，讓他覺得症狀改善，也放下心中大石。

長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓說，患者表示吞嚥有異物感症狀持續超過半年，近一個月感覺愈發明顯，過去並無任何慢性病史，但有抽菸習慣。考量食道癌好發於男性，且病患症狀超過2周以上，因此立即安排胃鏡檢查。

檢查發現，食道中段的0.3公分黏膜性突起病灶是高度異生性之鱗狀上皮細胞，雖然還未變成癌症，但是建議進一步處理，否則之後長成惡性的機會很大。經過解釋，患者決定住院接受內視鏡食道射頻燒灼術，術後恢復良好，隔天即出院。

依國民健康署統計，台灣食道癌以鱗狀上皮癌居多，九成患者都是男性，致病原因和菸、酒、檳榔等不良習慣有關，近年來有年輕化趨勢，愛喝咖啡、刺激性食物、肥胖、吃太多重口味醃燻燒烤，都是增加罹患食道癌風險的危險因子。

許鈺銓說，食道癌主要症狀有吞嚥困難、吞嚥時有異物感以及胸口疼痛等，多與一般民眾常見之胃食道逆流症相符，曾有案例因長期吞嚥異物感誤以為是胃食道逆流且長期自行服藥，等到症狀愈來愈嚴重才來就診，胃鏡一進去就發現食道癌已阻塞食道，需做手術重建，因此提醒民眾若有症狀別輕忽或自行判斷而延誤就醫，才能把握治療先機。

目前胃鏡檢查對食道、胃及十二指腸前半部之早期癌症皆有一定程度之診斷能力，後續處理方式選擇多且部分有健保給付，舉凡內視鏡黏膜切除術、內視鏡食道射頻燒灼術，或是內視鏡黏膜下剝離術，皆為有效又安全的手術。

1名40多歲男性，近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，切片報告為高度異生性之鱗狀上皮細胞，之後長成惡性病灶的機會很大。圖／長安醫院提供
1名40多歲男性，近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，切片報告為高度異生性之鱗狀上皮細胞，之後長成惡性病灶的機會很大。圖／長安醫院提供

食道癌 患者

延伸閱讀

不是所有息肉都和大腸癌有關 醫師詳解哪些息肉才需要切除

雙臂肉被啃光！女子遭比特犬圍攻瘋狂撕咬 重傷截肢切腸慘況曝光

她鼻塞到黏膜肥厚像長息肉 吃藥也難好...動手術治癒

男子胃不舒服竟是食道癌 微創手術助食道重建

相關新聞

「我要見部長」太魯閣傷者立院抗議 王國材承諾29日會面

「我要見部長」多名台鐵太魯閣號傷者，今天到立法院外開記者會，控訴太魯閣號意外發生一年，但交通部長王國材屢爽約，並未與傷者...

11縣市大雨特報 吳德榮：明鋒面減弱東移

中央氣象局表示，今天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部天氣較涼；台灣中部以北地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨...

「高鐵延伸屏東」斥資618億工期8.5年 月底擬進二階環評

「高鐵延伸屏東」可行性研究109年12月經行政院核定，預估斥資超過618億元，興建17.6公里路線、總工程8.5年，未來...

【重磅快評】地震機率要看日本研究 我們在高興什麼？

日本「地震調查委員會」發表報告，指南海海槽未來發生震度七至七點五的大地震機率約是百分之八十。南海海槽起自本州南端，經九州...

吞嚥有異物感 男子查出食道中段病變 癌化機率高

1名40多歲男性近日感覺胸口悶痛及吞嚥時有異物感，經胃鏡檢查，發現食道中段有約0.3公分之黏膜性突起病灶，切片報告為高度...

不得逐桌敬酒…房仲改分宴請5天 體重暴增急性胃潰瘍

高雄38歲資深房仲業者江先生，平日相當辛勤跑業務，今年三月好運降臨，幾天內成交兩個大物件，同事好友起鬨拱請客，因礙於不得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。