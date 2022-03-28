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不得逐桌敬酒…房仲改分宴請5天 體重暴增急性胃潰瘍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成表示，連日暴飲暴食讓患者胃腸道負擔加重，分泌過多的胃酸像土石流一般衝垮薄弱的胃黏膜。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成表示，連日暴飲暴食讓患者胃腸道負擔加重，分泌過多的胃酸像土石流一般衝垮薄弱的胃黏膜。圖／阮綜合醫院提供

高雄38歲資深房仲業者江先生，平日相當辛勤跑業務，今年三月好運降臨，幾天內成交兩個大物件，同事好友起鬨拱請客，因礙於不得逐桌敬酒的防疫規定，他爽快地一星期內連請了5攤，也因此讓原本就有胃痛、胃酸過多的他，大半夜噁心嘔吐、胃痛到坐臥難安掛急診。

阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成指出，經檢查發現江先生除了中度脂肪肝，還有十二指腸潰瘍。他業務忙碌壓力大，三餐不定，也有菸酒習慣，自訴一直有胃痛、胃食道逆流，平常都上藥房買消炎止痛藥應付，這次造成十二指腸潰瘍，應該是連日的暴飲暴食使胃腸道負擔加重，使分泌過多的胃酸像土石流一般衝垮薄弱的胃黏膜，還好在各項檢查後沒有發現其他疾病問題。

蕭偉成表示，雖然目前防疫規定仍維持第二級警戒標準，但外出有飲食需求得免戴口罩，有些人樂得藉著聚餐拿下口罩解悶，尤其最愛「吃到飽」的民眾，暴飲暴食吃出問題的病例真不少。清明連假又快到了，提醒 民眾輕鬆之餘要撙節食量。

蕭偉成說明，邊吃邊說話、量多、食速快，容易脹氣、胃悶、消化不良，形成胃食道逆流。尤其去吃到飽餐廳，專挑貴的肉類海鮮吃，不知不覺攝取過量高油高糖高膽固醇食物，除了造成肥胖、脂肪肝，也會讓有「三高」高血壓、高血糖、高血脂、體質的人上火，累積這些問題的結果，有造成中風的危險。

蕭偉成強調，像難以早期診斷的胰臟癌，初期症狀因為和膽管炎膽結石、十二指腸潰瘍的腹脹、腹痛、噁心、嘔吐等消化道疾病類似而被忽視，另方面，當胰臟腫瘤壓迫到其他內臟器官或神經，造成腹痛、腰痛或背痛，也容易被以為是其他疾患而延誤就醫，所以就醫時的詳細檢查及預防保健篩檢十分重要。

中間黑色部分為胃食道逆流造成的粘膜缺損。圖／阮綜合醫院提供
中間黑色部分為胃食道逆流造成的粘膜缺損。圖／阮綜合醫院提供

中間黃色部分為十二指腸潰瘍病灶。圖／阮綜合醫院提供
中間黃色部分為十二指腸潰瘍病灶。圖／阮綜合醫院提供

阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成表示，連日暴飲暴食讓患者胃腸道負擔加重，分泌過多的胃酸像土石流一般衝垮薄弱的胃黏膜。圖／阮綜合醫院提供
阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成表示，連日暴飲暴食讓患者胃腸道負擔加重，分泌過多的胃酸像土石流一般衝垮薄弱的胃黏膜。圖／阮綜合醫院提供

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