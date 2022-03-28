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農民改種玉米更有利潤 學甲小麥田今年銳減
台南學甲小麥田收成進入尾聲，今年當地小麥栽種面積銳減，由原來約200公頃縮減至60公頃，除因硬質玉米保價收購價格上揚，農民紛紛轉種，許多小麥田更因鳥害（啄食），產量更是雪上加霜。
據知，學甲與台中大雅、彰化大城是全台三大小麥產區，學甲種小麥已20多年，約每年10月中旬陸續播種到翌年3月，成熟時限定版黃金麥浪美景，吸引愛好攝影者取景，近年來學甲農會還辦理小麥產業文化節打響知名度，今年活動昨甫落幕，不過今年小麥田銳減，由往年約200公頃，驟降至約60公頃。
農會說，小麥以往都由大面積由農民契作，送交金門酒廠或特定業者，今年小麥種植收益也比不上政府「大糧倉」計畫獎勵的作物來的高，去年許多農民發現農委會保價行情以每公斤9元契作收購硬質玉米，扣除相關種植成本收入比種小麥還高，棄小麥改種硬質玉米，小麥產量及面積都大幅下滑，且硬質玉米價格持續上漲，今年元月行情最高一度漲到每公斤近15元，目前約11至12元間，恐嚴重排擠小麥後續推廣。
「今年鳥害特別嚴重。」李姓小麥農說，估計吃掉約3成小麥收穫量，趕也趕不走，讓他悶到爆。也有農民建議，當務之急，除持續設法拓展小麥通路外，應要適度提高才有誘因，農會說，後續會向業者轉達，以利小麥產業推廣。
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