11縣市大雨特報 吳德榮：明鋒面減弱東移

中央氣象局表示，今天受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部天氣較涼；台灣中部以北地區及澎湖、金門有陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部大雨發生的機率，南部、東半部地區及馬祖也有局部短暫陣雨；氣象局針對11縣市發布大雨特報。

氣象局表示，明(29日)東北季風減弱，中部以北及東北部氣溫回升；華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲；晚起西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

今、明兩天台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「鋒面」雨帶通過中部以北，伴隨較強降水回波，中部以北明顯降雨。受到冷空氣影響，截至4：53本島平地各地區最低氣溫：北部(桃園楊梅區)12.8度，中部(台中大甲區)12.7度，南部(台南新營區)15.6度，東部(宜蘭五結鄉)14.8度。

吳德榮表示，「鋒面」雨帶北移，降雨範圍調整回中部以北及東北部，應注意雷擊及瞬間大雨；南部及東南部轉為多雲的天氣。北濕冷、南舒適。今ev 各地氣溫：北部13至19度，中部13至22度，南部16至27度，東部15至26度。

他說，明(29日 )「鋒面」減弱東移，天氣漸好轉，北台灣仍有局部短暫降雨的機率；明晚至週三(30日)上午為空檔，降雨停歇；冷空氣減弱，氣溫回升。週三下午「鋒面」快速掠過，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率。週四、五(31、1日)東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨的機率；冷空氣南下、氣溫逐漸下降，北濕冷、南舒適。

吳德榮表示，「清明」連假期間，週六(2日)另一「鋒面」逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；週日(3日)「鋒面」南移，全台皆有陣雨；北濕冷、南舒適。下週一(4日)上午起至週二(5日)「鋒面」遠離，天氣好轉，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫逐日回升。

氣象達人彭啟明說，今天一早有大片雲系移入，對流雲系配合上閃電，昨天東北風南下，溫度也降下來，不少地方空曠低溫都降到12至14度，雙北市區15度；明天鋒面減弱，降雨逐漸減少，預期到周三上半天有個空檔，隨後又有鋒面報到，周四五仍為東北風天氣，預期影響到周日，北東迎風面雲多偶雨，中南部較穩定，下周一二東北風略減弱，稍回溫一些。