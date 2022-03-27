「高鐵延伸屏東」斥資618億工期8.5年 月底擬進二階環評

「高鐵延伸屏東」可行性研究109年12月經行政院核定，預估斥資超過618億元，興建17.6公里路線、總工程8.5年，未來高雄—台東車程約90分鐘，目前正在辦理綜合規畫作業，3月30日將正式進入環評程序，如無意外，擬拍板確認進入較嚴格的二階環評。

交通部今年2月初將環境影響說明書送到環保署審查，鐵道局在環說書中指出，高鐵延伸屏東完工通車後，再配合屏東—台東快鐵計畫，高雄—台東旅行時間可望縮短到90分鐘，促成兩地一日生活圈發展。

鐵道局評估，在基礎情境及樂觀情境下，高鐵屏東站平日整天進出站運量分別為6732人次、7403人次，尖峰時段進出站運量每小時為808人次、888人次。

環保署官員表示，高鐵延伸屏東為高速鐵路建設案，屬於法規表列當中應進入第二階段環境影響評估的開發行為，3月30日環評大會將討論此案，若無意外應會決議必須進入二階環評；未來會舉辦範疇界定會議，釐清在環評實質審查前必須調查的範圍。

高鐵延伸屏東行經高雄市左營、楠梓、仁武、鳥松、大樹及屏東市六個行政區，高雄左營站月台中心為延伸線起點，在台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站，與遷建的六塊厝車站共站，總長17.6公里，其中高架段9.6公里、隧道段2.4公里、路工段5.6公里。