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一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨
中央氣象局表示，未來一周「清明節前雨紛紛」，周一、周四分別有兩波雨勢及兩波冷空氣，其中北台灣溫度起伏大，西半部、金馬周二晚間至周三易霧或低雲，要留意交通資訊和安全。
氣象局表示，周一「大雨且天涼」，各地天氣較陰，有陣雨及雷雨，中部以北可能有局部大雨，中部以北涼意明顯。
周二華南雲雨區逐漸離開，周三鋒面剛抵達，是未來一周水氣較少的兩日，但天氣仍不穩，各地多雲偶雨，陽光偶爾露臉，近中午溫暖、微熱；周二晚間至周三西半部及金馬有局部霧、低雲。
周四開始鋒面通過台灣，東北季風增強，北部東半部地區、中南部山區有短暫雨，中南部平地雲量也增加，北台灣周四先轉涼，其他地區周五起溫度也稍降。
清明連假天氣部分，4月4日、5日東北季風減弱、水氣減少，東半部偶雨、西半部大致多雲到晴，天氣回暖、近中午微熱，不過7天之後的天氣預報仍有機會變動。
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