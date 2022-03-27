一張圖看天氣！兩波冷空氣雨勢報到 清明連假這裡有雨

中央氣象局表示，未來一周「清明節前雨紛紛」，周一、周四分別有兩波雨勢及兩波冷空氣，其中北台灣溫度起伏大，西半部、金馬周二晚間至周三易霧或低雲，要留意交通資訊和安全。

氣象局表示，周一「大雨且天涼」，各地天氣較陰，有陣雨及雷雨，中部以北可能有局部大雨，中部以北涼意明顯。

周二華南雲雨區逐漸離開，周三鋒面剛抵達，是未來一周水氣較少的兩日，但天氣仍不穩，各地多雲偶雨，陽光偶爾露臉，近中午溫暖、微熱；周二晚間至周三西半部及金馬有局部霧、低雲。

周四開始鋒面通過台灣，東北季風增強，北部東半部地區、中南部山區有短暫雨，中南部平地雲量也增加，北台灣周四先轉涼，其他地區周五起溫度也稍降。