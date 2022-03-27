玉山春暖！台灣獼猴露臉曬太陽 杜鵑花開至清明

民眾在施打疫苗前，常常會擔心疫苗副作用影響身體，但台大婦產科醫師施景中近日分享「AZ疫苗最美好的副作用」，那就是「有助於懷孕」，許多人也分享自己施打完AZ疫苗後，自然懷孕成功。

2022-03-27 15:29