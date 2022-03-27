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玉山春暖！台灣獼猴露臉曬太陽 杜鵑花開至清明

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
玉山地區的台灣獼猴母子吃草覓食，玉管處籲勿干擾，也應收好食物，以免引起獼猴覬覦。圖／玉管處提供
玉山地區的台灣獼猴母子吃草覓食，玉管處籲勿干擾，也應收好食物，以免引起獼猴覬覦。圖／玉管處提供

時序入春，山林生態復甦，玉山國家公園又見獼猴成群露臉，塔塔加地區玉山杜鵑也因氣候回暖綻放，花況精采可期，預計可持續至清明連假，玉管處呼籲上山踏青遊賞，務必將垃圾帶下山，並妥善收好食物不露白，共同維護高山生態。

玉山國家公園管理處指出，玉山山林生態豐沛，為養護生態，針對當地幹道「台21線」新中橫公路110K草坪頭至145K塔塔加路段，每天下午5時30分至隔天上午7時實施夜間封閉管制，確保用路人安全，更使山林中野生動物休養生息。

此外，更從4年多前與農委會特有生物研究保育中心合作路死動物監測，持續追蹤生態變化，並與交通部公路總局合作以自然工法養護道路，讓民眾踏訪塔塔加地區時可欣賞這條生態景觀公路，同時提高注意行車安全，並減少野生動物路殺。

玉管處表示，經用心涵養棲地環境，山林生態蓬勃，隨時序入春，塔塔加地區玉山杜鵑陸續綻放，麟趾山、鹿林山、大鐵杉往玉山登山口等山徑，花況精采可期，也可從塔塔加遊客中心2樓遠眺杜鵑花瀑布，預計杜鵑花海可持續至清明連假。

除了杜鵑花景，也見台灣獼猴成群結隊現身，玉管處提醒，為確保自身安全，上山應妥善收納食物勿露白，以免引起獼猴覬覦，造成人猴衝突；此外，不論是果皮、蛋殼等在高山低溫下不易腐爛，未免影響高山生態，勿必將垃圾全數帶下山。

玉山林道接近鹿林前山登山口附近杜鵑花盛開，美不勝收。圖／玉管處提供
玉山林道接近鹿林前山登山口附近杜鵑花盛開，美不勝收。圖／玉管處提供
玉山地區大鐵杉周邊杜鵑花色紅、粉紅、白色花海繽紛。圖／玉管處提供
玉山地區大鐵杉周邊杜鵑花色紅、粉紅、白色花海繽紛。圖／玉管處提供

玉山國家公園 杜鵑花 台灣獼猴

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