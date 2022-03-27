金門機場昨濃霧航班全取消 今開3班加班機疏運

26日金門機場受濃霧影響，航班全日取消，民航局表示，為疏運旅客，協調航空公司今日增開3班加班機疏運金門旅客，應可順利疏運完畢。

昨日金門空運遭濃霧嚴重影響，也影響交通部長王國材、立委陳玉珍及金門縣長楊鎮浯視察行程，為疏運旅客，交通部請民航局協調航空公司規畫加班機，但昨日因天候持續不佳無法飛航。

空運中斷後，民航局表示，昨日即已評估旅客需求先行預畫今天台北—金門及台中—金門分別增開2、1班放大機型加班機（A320、A321）疏運旅客。

民航局表示，今日持續關注金門航線現場旅客候補狀況，各航線已陸續補上旅客，目前僅金門往台北航線候補人數較多，金門航空站已於下午1時清點現場候補旅客約48人，航站評估尚可由後續航班陸續補上，順利疏運完畢。

另馬祖航班昨日亦有因天候狀況不佳取消，經馬祖兩航空站宣導後，部分旅客改搭海運船班至基隆，民航局昨日亦已經再協調航空公司今日增開台北—南竿2班加班機疏運旅客。