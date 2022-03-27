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AZ「最棒副作用」曝光 台大醫讚：原來還可以助孕

聯合新聞網 / 綜合報導
台大婦產科醫師施景中近日分享「AZ疫苗最美好的副作用」，一名病患施打AZ疫苗後，自然懷孕成功。示意圖／ingimage
台大婦產科醫師施景中近日分享「AZ疫苗最美好的副作用」，一名病患施打AZ疫苗後，自然懷孕成功。示意圖／ingimage

民眾在施打疫苗前，常常會擔心疫苗副作用影響身體，但台大婦產科醫師施景中近日分享「AZ疫苗最美好的副作用」，那就是「有助於懷孕」，許多人也分享自己施打完AZ疫苗後，自然懷孕成功。

施景中在臉書分享，最近去查房探視病人，一位剛生完小孩的孕婦說，自己結婚很久了，一直無法成功受孕，也做過不少不孕症的治療，但仍沒有好消息。直到去年施打了AZ疫苗，當週就自然懷孕成功。

施景中表示「太神了！我聽過打疫苗會亂經，還沒聽過可以助孕的」。他指出，雖然這位媽媽懷孕過程不是那麼平順，但目前狀況越來越好，已經可以抱著剛出生的孩子了。

對此，不少網友也讚美「這是我聽過最棒的副作用」、「AZ當週期懷孕+1」、「最美好的副作用」、「不孕10多年，前兩個孩子都是試管嬰兒多次才成功，施打完AZ當週懷孕」、「打完AZ當週期懷孕+1，排卵提早整整一週，意外變成四寶媽」、「我也是打完AZ的下個週期懷孕的」。

AZ疫苗 懷孕

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