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杉林溪牡丹絕美盛放 簡單1招入園現省50元
南投竹山杉林溪森林生態渡假園區室內培育約2萬株牡丹，近期已盛放，美不勝收，預計花期持續至4月底，而為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，凡搭公車上山，可享全票250元門票優惠，入園現省50元，盼能減少廢氣汙染，提升空氣品質。
杉林溪森林生態渡假園區指出，該園區培育牡丹經驗達20年，目前種植的牡丹花數量將近2萬株、約80個品種，其中可分為9大色系、10大花型，花朵小者如手掌，碩大者如人臉，各具特色，每年3月下旬進入花季都吸引大批遊客遊賞。
而杉林溪園區的牡丹花近期已陸續盛放，百花爭艷，美不勝收，吸引不少民眾專程上山欣賞，尤其假日更是擠滿賞花遊客，也帶進大量旅遊車潮，為減少交通沿線廢氣汙染，提升空氣品質，園方祭出門票優惠鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。
杉林溪園長江華章說，搭乘大眾運輸工具上山，不僅省荷包、響應環保，也能避免疲勞駕駛，同時舒緩車流，降低塞車狀況，因此院方為鼓勵遊客搭公車上山，祭出搭公車進入杉林溪園區現省50元，可享全票優惠票價250元（原價300元）。
江也提到，杉林溪是全台最大的牡丹花園，更因牡丹種植採室內培育，因此花況不受戶外氣候影響，不分晴雨一定都有花可賞，而今年牡丹花季預計可至4月底，歡迎民眾把握時間前來賞花，也能利用清明連假帶家人上山踏青走走。
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