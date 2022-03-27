杉林溪牡丹絕美盛放 簡單1招入園現省50元

南投竹山杉林溪森林生態渡假園區室內培育約2萬株牡丹，近期已盛放，美不勝收，預計花期持續至4月底，而為鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，凡搭公車上山，可享全票250元門票優惠，入園現省50元，盼能減少廢氣汙染，提升空氣品質。

杉林溪森林生態渡假園區指出，該園區培育牡丹經驗達20年，目前種植的牡丹花數量將近2萬株、約80個品種，其中可分為9大色系、10大花型，花朵小者如手掌，碩大者如人臉，各具特色，每年3月下旬進入花季都吸引大批遊客遊賞。

而杉林溪園區的牡丹花近期已陸續盛放，百花爭艷，美不勝收，吸引不少民眾專程上山欣賞，尤其假日更是擠滿賞花遊客，也帶進大量旅遊車潮，為減少交通沿線廢氣汙染，提升空氣品質，園方祭出門票優惠鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

杉林溪園長江華章說，搭乘大眾運輸工具上山，不僅省荷包、響應環保，也能避免疲勞駕駛，同時舒緩車流，降低塞車狀況，因此院方為鼓勵遊客搭公車上山，祭出搭公車進入杉林溪園區現省50元，可享全票優惠票價250元（原價300元）。