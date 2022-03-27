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排骨便當早漲一波 豬農卻賠錢賣豬 籲愛用國產豬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣養豬協會今天在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣會，1000份的爌肉飯、豬雜湯、兩隻烤大豬讓民眾免費品嚐。記者林宛諭／攝影
彰化縣養豬協會今天在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣會，1000份的爌肉飯、豬雜湯、兩隻烤大豬讓民眾免費品嚐。記者林宛諭／攝影

物價上漲，玉米等飼料都漲，彰化縣養豬協會理事長廖學良說，養豬成本提高後，豬農壓力也很大，但什麼都漲，排骨便當也都漲一波了，唯獨豬肉生產端價格未漲，養豬現在可說都是賠本賣，希望民眾都愛用台灣豬，刺激買氣，以減輕豬農壓力。

彰化縣養豬協會與彰化縣農會、彰化縣肉品公司、彰化縣村里長聯合服務總會、溪湖鎮農會等單位今天上午在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣會。

廖學良說，去年6月因受疫情影響，豬肉供需失調，豬肉批發價飆到每公斤80多元，過年後豬價一度跌到每公斤60多元，現在才又回到76元，但最近養豬的玉米每公斤已漲到15元，以目前生產成本而言，賣豬根本都是賠錢。

廖學良說，目前豬價批發價還在低檔，但零售市場的豬肉去年漲上去後，就沒跌回了，肉攤的三層肉每台斤還要150元，肉商實在應反應成本降價，不僅嘉惠消費者，也能刺激買氣。

彰化縣養豬協會常務監事謝精一說，以目前養豬成本需在每公斤80元，才能不賠錢，因為半年前飼料玉米每公斤才7元，現在已15元，豆粉以前每公斤12元，目前也漲到18元，所以目前賣一頭豬要賠1000到1500元，已有豬農資金周轉出現問題。

謝精一說，排骨便當都漲一波了，但賣豬卻在賠錢，台灣豬農還得面對美豬進口競爭壓力，所以請國人要愛用國產豬肉。

彰化縣副縣長林田富今天也來為彰化健康豬行銷，林田富說，彰化是養豬大縣，彰化的健康豬不會使用瘦肉精、不會有藥物殘留，在物價均上漲情形下，豬價相對平穩，彰化的健康豬也能在各超市買到，歡迎民眾多多採買。

彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺說，今天現場除了1000份的爌肉飯、豬雜湯、兩隻烤大豬讓民眾免費品嚐，還有限量買二送二，買兩條三層肉就送一斤胛心肉和排骨優惠，一大早就吸引民眾大排長龍吃免驚。

彰化縣養豬協會與彰化縣農會、彰化縣村里長聯合服務總會等單位今天上午在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣活動，呼籲民眾愛用國產豬。記者林宛諭／攝影
彰化縣養豬協會與彰化縣農會、彰化縣村里長聯合服務總會等單位今天上午在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣活動，呼籲民眾愛用國產豬。記者林宛諭／攝影
彰化縣養豬協會今天在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣會，1000份的爌肉飯、豬雜湯、兩隻烤大豬讓民眾免費品嚐。記者林宛諭／攝影
彰化縣養豬協會今天在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣會，1000份的爌肉飯、豬雜湯、兩隻烤大豬讓民眾免費品嚐。記者林宛諭／攝影

豬價 農會

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