排骨便當早漲一波 豬農卻賠錢賣豬 籲愛用國產豬

物價上漲，玉米等飼料都漲，彰化縣養豬協會理事長廖學良說，養豬成本提高後，豬農壓力也很大，但什麼都漲，排骨便當也都漲一波了，唯獨豬肉生產端價格未漲，養豬現在可說都是賠本賣，希望民眾都愛用台灣豬，刺激買氣，以減輕豬農壓力。

彰化縣養豬協會與彰化縣農會、彰化縣肉品公司、彰化縣村里長聯合服務總會、溪湖鎮農會等單位今天上午在溪湖糖廠合辦國產健康豬肉推廣會。

廖學良說，去年6月因受疫情影響，豬肉供需失調，豬肉批發價飆到每公斤80多元，過年後豬價一度跌到每公斤60多元，現在才又回到76元，但最近養豬的玉米每公斤已漲到15元，以目前生產成本而言，賣豬根本都是賠錢。

廖學良說，目前豬價批發價還在低檔，但零售市場的豬肉去年漲上去後，就沒跌回了，肉攤的三層肉每台斤還要150元，肉商實在應反應成本降價，不僅嘉惠消費者，也能刺激買氣。

彰化縣養豬協會常務監事謝精一說，以目前養豬成本需在每公斤80元，才能不賠錢，因為半年前飼料玉米每公斤才7元，現在已15元，豆粉以前每公斤12元，目前也漲到18元，所以目前賣一頭豬要賠1000到1500元，已有豬農資金周轉出現問題。

謝精一說，排骨便當都漲一波了，但賣豬卻在賠錢，台灣豬農還得面對美豬進口競爭壓力，所以請國人要愛用國產豬肉。

彰化縣副縣長林田富今天也來為彰化健康豬行銷，林田富說，彰化是養豬大縣，彰化的健康豬不會使用瘦肉精、不會有藥物殘留，在物價均上漲情形下，豬價相對平穩，彰化的健康豬也能在各超市買到，歡迎民眾多多採買。