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國5紅爆！提早掃墓+旅遊潮 國道下午湧現10大地雷路段

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部高公局預估今天湧現提早返鄉掃墓車潮。本報資料照片
交通部高公局預估今天湧現提早返鄉掃墓車潮。本報資料照片

清明連假將至，交通部高公局預估今天湧現提早返鄉掃墓車潮，加上周日旅遊需求，國道交通量可達110百萬車公里，10大北向壅塞路段下午將陸續湧現，其中國5可能連塞11小時，目前宜蘭—頭城「紅爆」時速24公里，用路人龜速前進。

高公局預估今日國道10大壅塞路段，國1北向下午4時西螺—埔鹽系統、下午4時至晚上10時苗栗—湖口，行車時間為平常三倍；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、龍井—沙鹿、苑裡—後龍，下午4時至晚上9時容易壅塞，關西—大溪路段則是下午2時至晚上8時壅塞，行車時間都是平常三倍。

每逢假日必塞的國5宜蘭—坪林今天車多時段為上午11時至晚上10時，連塞11小時，行車時間為平常七倍；另外國6西向舊正—霧峰系統，下午4時至晚上7時也壅塞，行車時間為平常三倍。

今天國道採單一費率再七折收費，下午3時至晚上8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制；另外，現有開放路肩措施照常實施，增加開放路肩路段與時段供小型車行駛；將視高速公路主線交通狀況採取嚴格管制，及針對重點路段實施精進式匝道儀控。

國道 宜蘭 高乘載管制

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