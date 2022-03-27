新生兒死亡率難降 林靜儀：健保別讓醫師「做佛心的」

台灣新生兒死亡率居高不下，行政院院長貞昌去年底公開表示「覺得很慚愧、不該如此」。台灣新生兒科醫學會今召開共識會議，邀集衛福部、健保署、國健署，醫師立委邱泰源、林靜儀都到場關切。要降低新生兒死亡率，林靜儀提出六點對策。首先，高危險妊娠產婦生產時，新生兒科醫師到場待命並適時介入，健保都應給付，不該讓新生兒科醫師「做佛心的」。

台大醫院新生兒科主治醫師周弘傑表示，美國研究顯示，產婦早產時如果有新生兒醫師在場，新生兒死亡風險可減少32%。台灣2019年新生兒死亡率為千分之2.4，顯著高於同樣少子化的日韓（日本千分之0.9、南韓千分之1.5）。今年是虎年，出生數必定下降，還有15萬人就不錯了，如果今年新生兒死亡人數與去年相同，今年的新生兒死亡率只會更難看。若希望今年新生兒死亡率降低到千分之2.3，今年至少得多搶救39個寶寶。

新生兒科醫學會「降低新生兒死亡策劃委員會」主委林瑞瑩表示，新生兒科醫師到產房待命或介入，健保都沒有給付。遇到有新生兒需要緊急轉診到醫院，搶救分秒必爭，但緊急救護技術員沒有這方面專業，這時新生兒科醫師就要帶著可以上得了救護車的改造保溫箱，出隊跟車去接寶寶，這也沒有任何給付。

周弘傑表示，一大可能原因早產和低出生體重寶寶大增，過去數字可看到以2013年為界，近10年來，小於500公克以下的巴掌天使倍增，這些寶寶在新生兒死亡的佔比也在增加。再者是，台灣產婦死亡率近年也持續攀升，1996年僅千分之7.7，2019年卻高達千分之16，2020年高達千分之13。從2004年到2017年，妊娠糖尿病產婦增加了四倍，產婦子癲前症增加了五成。

「診間遇到要墮胎的，醫生都會跟她們講一堆，但是願意生的，反而沒有更深入的評估和思考。」林靜儀也感嘆，連人工生殖治療規定必須做的「諮詢評估」，就她自己臨床實務的了解，多半也都只是在談「要花多少錢、做幾次可以成功」，都沒有談多胞胎新生兒可能早產的問題、早產時應如何面對？

亞太母胎醫學基金會董事長、林口長庚醫院婦產部教授鄭博仁表示，產科醫師掌握產婦生產前最關鍵的500天，要減少新生兒死亡率，應該從產前介入做起。可惜的是，台灣目前缺乏生產相關的「品質管理機制」，他呼籲相關政府部門，要針對產前到產後各個環節訂定指標。例如高危險妊娠的「胎內轉診率」是否理想？建立品管機制、做好監測，才能真正有系統地改善新生兒死亡率、提升母嬰健康。

林靜儀的第二點建議，是讓「婚、育脫鉤」，想生的早點生，可減少高風險妊娠。第三，林靜儀指出，「家庭教育法」已經通過，要求各縣市的家庭教育中心內部要也專家，協助不知道怎麼照顧新生兒、高需求嬰兒的家庭。這部分家庭照顧，也應該要早些與婦產科醫師、新生兒科醫師的專業做連結。

第四，林靜儀建議，「母嬰親善」的政策任務該拿掉了，因為現在幾乎所有的媽媽都已經有母乳哺育的概念，與其花這麼多時間精神去做母嬰親善評鑑，不如把這塊資源挪過來，改投入於高風險家庭的介入。

第五，林靜儀說，如果有達到真正的分級醫療，醫學中心剖腹產率高達八成也堪稱合理，不同層級的醫療院不應以同樣的剖腹產率去要求，應該要訂定不同的指標。她也再次強調，醫學中心的新生兒科醫師在高風險分娩過程的待命和介入，應該包括在高風險分娩的給付中，如此一來，兒科醫師也會更願意留在醫院做新生兒科醫師，不會持續流失去診所。

第六，林靜儀說，「孕前教育」要提早到國、高中就開始。現在性教育都只會一昧叫人「不要做就沒事了」，到了30幾歲，誰會忽然知道怎麼生小孩？應該要從國高中時就引導學生思考，人生中是否要有生育計劃、生育前應該如何充實自己的心理和身體知識。