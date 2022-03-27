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傷口小術後恢復快 腹部急症微創手術好處多

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆新樓醫院醫師陳界溥說明腹部急症微創手術特色。圖 ／醫院提供
麻豆新樓醫院醫師陳界溥說明腹部急症微創手術特色。圖 ／醫院提供

台南市50歲張先生半夜睡覺時，突因腹部劇痛驚醒緊急由救護車送醫，經腹部電腦斷層檢查為嚴重腹膜炎，在確定腹部臟器穿孔診斷後，由醫師以微創胃部穿孔修補手術，術後良好，不到一周出院。

執行該手術的麻豆新樓醫院醫師陳界溥表示，腹部臟器穿孔，大多需要開刀處理，由於腸胃道內有許多消化液和細菌，一旦腹部穿孔往往會引發急性腹膜炎，若不及時手術，可能感染造成敗血性休克，死亡率高達9成以上。

而傳統腹部急症手術多採用剖腹，以探查破洞位置，再利用外科縫合修補破洞；文獻指出，手術後死亡率約在1.3到20%間，術後常見併發症包含傷口感染、穿孔洩漏、肺炎及嚴重傷口疼痛。

近年來醫界已將腹腔鏡技術逐漸運用在臟器穿孔的病人身上，利用微創手術將3、40公分的傷口縮小到2、3公分，大大減輕病人術後疼痛與併發症的可能。

陳界溥說，此一微創手術適用於穿孔較小或心肺功能正常的病人，平均住院可減少2天，通常一周內可出院；不僅縮短病人恢復期，減輕家人照護疲累，且目前健保已有給付，更大大減少病人經濟負擔。

他表示，微創腹部急症手術，不僅適用於臟器穿孔，還有急性盲腸炎、急性膽囊炎，甚或早期腸沾黏手術都可應用，因其傷口小，疼痛少、復原快，還能減少手術併發症發生。

微創手術 死亡率 醫師

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