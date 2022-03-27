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氣象局：今晚到明晨最冷低溫下探16度 明全台有雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明天是水氣最多的一天，中部以北可能有局部大雨。本報資料照片
明天是水氣最多的一天，中部以北可能有局部大雨。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周受東北季風增強、鋒面通過及華南雲雨區影響，今晚到明晨中部以北、東北部低溫16度，其他地區18度，明天水氣最多、全台有雨，中部以北可能有局部大雨；另外清明連假為東北季風天氣型態，主要降雨區域為北部、東北部及中南部山區。

氣象局預報員葉致均表示，昨天到現在為止，台灣天氣都處於鋒面通過及東北季風增強的過程，東部以北、東半部地區普遍都有降雨，甚至出現較大雨勢；目前鋒面壓到南部，台灣上方多雲，主要降雨集中在中部以北地區；從昨天到今天上午9時累積雨量顯示，苗栗、台中及南投山區雨量都超過100毫米。

未來一周降雨趨勢，葉致均表示，今天白天受到鋒面通過影響，台灣地區仍有降雨機率，雖然強度不比昨天劇烈，但還是有較大雨勢發生的可能；今晚到周二又有一波華南雲雨區東移，台灣附近水氣再度增多，其中明天水氣是最多的一天，中部以北地區可能有局部大雨發生。

葉致均表示，周二仍受到華南雲雨區影響，但水氣稍微有減少的趨勢，周三另一道鋒面通過，雖然仍有降雨，但結構跟強度都不像這波如此明顯；但到了周四又有冷空氣南下，降雨區域以迎風面北部、東半部及中南部山區為主。

溫度部分，葉致均說，今明兩天受到東北季風影響，這波冷空氣最強時間點是今晚到明天清晨，中部以北、東北部低溫僅16、17度，其他地區18到20度，周二、三東北季風稍微減弱，溫度逐漸回升，但周四之後另一波冷空氣南下，溫度又開始下降。

葉致均說，日前花東地區地震較為頻繁，加上目前降雨區域主要以中部以北地區、東半部地區為主，這些地方山區可能有土石鬆動現象，如果前往山區活動，要特別留意坍方及落石現象。

東北季風 氣象局 低溫 天氣動態

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