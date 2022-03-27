Pickupp物流官網註冊獲300元儲值金 急件銅板價49元起

後疫情時期，物流成為讓日常生活、商業行為維持正常重要的關鍵，疫情後持續增加的運送需求，也讓不同型態的物流模式應運而生。

自2021年7月起進入台灣市場的Pickupp，首先選擇和在地電商夥伴、物流業者等多方合作，並運用智慧AI演算、衛星倉佈局等，在競爭激烈的物流市場中拓展出一條新路線。目前Pickupp於雙北共有15個衛星倉，今年目標拓點至少翻3倍，預計Q2～Q3會開始往雙北之外拓展，除了大型物流業者，小商家、一般消費者現在也可輕鬆透過Pickupp送貨。即日起凡是在Pickupp官方網站註冊的新用戶，即可獲得300元儲值金，急件快遞服務也只要銅板價49元起。

這8個月來，Pickupp深入觀察到幾個台灣物流的現況、挑戰與趨勢，包括疫情已經徹底改變消費型態，市場對於物流的需求將只增不減，而集中在特定都會區、快速到貨的訂單需求，也讓超短鏈配送能力成致勝關鍵，尤其是在特定節日、旺季訂單高峰時期，能夠靈活運用運力快速準時配達，大大影響了消費者滿意度。因此，Pickupp即是有效透過科技及資源整合，不只在平時快速媒合，在物流塞車時期更可彈性運用車隊運力靈活調度。除了衛星倉的設置，App內的搜尋機制也可主動彈性調整接單費用，更快媒合到外送夥伴，Pickupp也可根據電商業者、實體商家的季節變化業務需求、產品屬性等提供更靈活、實惠的量身訂製解決方案。另外，點對點、大件貨物、倉儲、跨境等多樣化服務可以透過Pickupp單一平台完成，並在App內隨時查找商品狀態，也是另一大優勢。

Pickupp目前也積極擴大佈局衛星倉佈局，以「共享經濟」理念，尋找5～10坪閒置的店面空間拓點，也不排斥與其他商家合作設置。