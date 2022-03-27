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北極上空平流層暖變 鄭明典：通常在冬季、有點意外

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
鄭明典表示，北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣。這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外。繼續觀察。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣。這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外。繼續觀察。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，北極上空平流層氣溫急速上升，代表高層極渦消散，可能影響對流層天氣。這種現象稱為平流層暖變，通常發生在冬季，這次有點意外。繼續觀察。

根據氣象局網站大氣概述全書，地球表面大氣層之分層方法有幾種，最普通的是根據溫度的垂直分布與變化來劃分，最低一層為對流層，其上為平流層，再上為中氣層，最高層為增溫層。

大氣概述全書指出，平流層之範圍，約自十餘公里至50-55公里，自對流層頂至高約30-35公里處屬平流層下部，氣溫幾恒定不變，或隨高度之增高而略為上升。30餘公里以上，溫度反隨高度而增，平均每升高1公里，溫度約增加攝氏5度，至50-55公里處溫度達最高峰。平流層內源自地面之水氣及灰塵幾已絕跡，氣流平穩。平流層上部因臭氧吸收太陽的紫外線輻射，於是氣溫升高。

氣象局 紫外線 北極

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