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熱血兒醫築保護網追真相 不讓孩子走得不明不白

聯合報 / 記者王慧瑛陳弘逸／高雄即時報導
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣育有4名孩子，她對每一名病患視如己出，盼守護小生命健康成長。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣育有4名孩子，她對每一名病患視如己出，盼守護小生命健康成長。記者陳弘逸／攝影

屏東4歲男孩「小豪」 去年3月被送到高雄長庚醫院已昏迷，檢查發現是急性腦出血，小小身軀布滿瘀青，生殖器有遭綁傷痕，兒科醫師徐美欣直覺不尋常，經通報後，疑似是加害者的男童父親遭收押，家中另一名2歲女童緊急安置到寄養家庭。這一個案讓醫師揪心，無法搶回小生命，也要追真相給亡者遲來正義。

再過幾天就是兒童節，卻不是每個孩子都能在安全無憂環境下成長，「小豪」這一家人經濟困窘借住友人神壇，年初女主人疑病死，不到1歲么子早夭，4歲男童極可能是受虐奪命，這家庭一年走了3人，其中2個是來不及長大的孩子。

徐美欣觀察，類似「小豪」身處險境的孩子，有太多隱身在社會各角落，高雄長庚醫院平均每年受理超過400件兒保案例，重大兒虐案件有6至8件，因暴力傷害或疏忽照顧而就醫的兒童，近年整體案量下降，但重大兒虐上升，去年1至12月，高雄長庚受理兒保案有222件，重大兒虐占16件。

「不能讓孩子死得不明不白！」42歲高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣是四寶媽，也是高雄長庚醫院「推動兒少保護區域整合醫療整合中心計畫」主持人，她對每一名小病患視如己出，希望自己可以做得更多，109年獲得長庚醫院公益基金會董事長支持，高雄長庚醫院成立「兒童發展暨保護中心」，整合院內兒童醫療次專科，優化受虐兒童照護模式，善盡醫療端職責。

110年獲「推動兒少保護區域整合醫療整合中心計畫」補助，成為高雄市屏東縣、澎湖縣區域的兒保區域醫療整合中心，為擴大服務能量，徐美欣主動出擊找隊友，串連社政、司法人員、社區、衛生所、社福機構等夥伴，讓保護網更堅實、更有力量。

高雄長庚處理的兒少保護案件，有一部分來自屏東，屏東縣長潘孟安109年出席兒童發展暨保護中心開幕時，深有感觸地說「孩子無法選擇出生，但身旁的人適時扶一把，就能改變孩子一生」。

徐美欣坦言，許多家內施暴案最後常查不下去，難讓真相大白，第一時間強化兒虐驗傷鑑定精準度是重中之重，團隊涵蓋兒科、骨科、眼科、放射科及心智科醫師，讓鑑定過程看得更深更廣，協助檢察官釐清兒童受虐始末。醫療團隊也透過多波域光源燈等工具輔助，判斷孩子是否遭受虐待，曾有一名幼童內出血，背部有轉淡瘀青傷，燈照下讓母親惡性現形，查出是被母親用腳狠踹，造成脾臟等器官出血。

衛福部資料顯示，110年全台18歲以下374萬3264人，兒少保護案通報4萬3503件，六都中，以高雄市通報數、通報率最高，兒少保護案通報數是6822件，屏東科技大學社工系教授趙善如說，這意味著高雄市民對兒保事件有高度敏感度與辨識度，也勇於通報，有助減少黑數。趙也說，高雄市受虐兒少被積極通報，需要更多社工員投入與社區資源布建，也少不了兒童醫療團隊攜手，在兒少身心受傷害時，熱血兒醫點亮那盞走出黑暗隧道的光，將影響孩子一生。

高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣（左）是「推動兒少保護區域整合醫療整合中心計畫」主持人，副院長龔嘉德也是重要推手。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣（左）是「推動兒少保護區域整合醫療整合中心計畫」主持人，副院長龔嘉德也是重要推手。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣（左）是「推動兒少保護區域整合醫療整合中心計畫」主持人，副院長龔嘉德也是重要推手。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣（左）是「推動兒少保護區域整合醫療整合中心計畫」主持人，副院長龔嘉德也是重要推手。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣坦言，許多家內施暴案最後常查不下去，但必須窮盡一切努力，不能讓孩子走得不明不白。記者陳弘逸／攝影
高雄長庚醫院兒童神經內科醫師徐美欣坦言，許多家內施暴案最後常查不下去，但必須窮盡一切努力，不能讓孩子走得不明不白。記者陳弘逸／攝影

長庚 屏東縣 高雄市

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