清明連假天氣 吳德榮：前期濕冷、這天鋒面遠離放晴

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨鋒面雨帶通過中部以北，伴隨較強降水回波，中部以北明顯降雨。

今天鋒面雨帶逐漸南移，主要降雨範圍移向中南部，有局部陣雨或雷雨，北部、東半部雨勢漸減小；明天鋒面雨帶北移，主要降雨範圍調整回中部以北及東北部，南部及東南部為雨後多雲。雷雨區應注意的雷擊及瞬間大雨；北濕冷、南微涼舒適，亦應注意氣溫變化。北部14至19度，中部16至23度，南部18至26度，東部16至25度。

他說，周二上午至周三上午鋒面雨帶減弱東移，降雨停歇，天氣好轉，氣溫回升。周三下午鋒面雨帶增強移入，各地局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，冷空氣南下、氣溫逐漸下降。周四、周五天氣好轉為東北季風的型態，背風面新竹以南多雲時晴，迎風面大台北、東半部偶雨；北偏涼、南微熱。

吳德榮說，最新模式模擬春假天氣，周六另一鋒面逐漸移入，中部以北轉有局部陣雨；下周日鋒面南移，全台皆有陣雨；北濕冷、南微涼。4月4日上午起至5日鋒面遠離，天氣好轉為東北季風的型態，背風面桃園以南晴朗穩定，迎風面大台北東側、東半部仍有局部短暫降雨機率；北偏涼、南舒適。春季天氣多變，期末模擬常有頻繁的調整，應隨時注意最新的資料。