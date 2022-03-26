翡翠水庫戒備森嚴 鳶山堰遭汙染：應加裝監視器

供應新北市超過209萬人口自來水的的鳶山堰原水站，被不肖業者偷倒事業廢棄物，大量垃圾恐已滾入水中。相較翡翠水庫屬管制區，一般人根本無法靠近。水利署前署長陳伸賢表示，水面下的垃圾各單位應協調清出，鳶山堰唯有加強取締，才能嚇阻偷倒廢棄物事件持續發生。

鳶山堰原水站緊鄰三峽中山路，卻毫無任何管制措施。而翡翠水庫除了周邊禁止開發，就連人員進出管制也非常嚴格，想進入須事先申請，人為汙染機率降至最低。

翡管局表示，為加強與新北市合作保護水源，翡管局每月會與經濟部水利署台北水源特定區管理局、新北市政府環境保護局、農業局等單位辦理聯合巡查，今年2月執行聯合巡查以及石碇區永安、格頭里相關遊憩點聯合巡視，均未發現汙染水質情形。

相較於翡翠水庫的嚴格管制，鳶山堰原水站因一旁道路人煙稀少，成為棄置垃圾地點。曾擔任水利署長、新北市副市長的陳伸賢表示，自來水公司負責維持民生用水水質，若懷疑垃圾已滾入水庫，負責大漢溪流域的第十河川局、新北市政府、自來水公司三方應協調打撈水面下的垃圾，才能讓民眾安心用水。

他說，原水區應加強監視系統、巡查人員配套措施，唯有能夠有效的取締違法行為人，才能嚇阻偷倒事件不斷發生。認為要搭配環保局無人機稽查等使用，多管齊下以發揮成效。新北市環保局表示，由於目前尚未能確定違法行為人，垃圾應由自來水公司清除。環保局將於現場架設移動式監視器，取締亂丟垃圾行為。