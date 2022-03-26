快訊

北市晚間公布3例確診足跡 信義區多家百貨入列、匡列居隔214人

陸官方證實 東航失事班機132人全數罹難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／有夠扯！原水站竟遭棄置廢棄物 209萬人恐喝垃圾水

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
鳶山堰原水站河川邊坡遭棄置許多垃圾，協會自發撿拾將垃圾裝袋置放路邊交垃圾車收回。記者李定宇／攝影
鳶山堰原水站河川邊坡遭棄置許多垃圾，協會自發撿拾將垃圾裝袋置放路邊交垃圾車收回。記者李定宇／攝影

供應新北市超過209萬人口自來水的的鳶山堰原水站，竟被不肖業者偷倒事業廢棄物。大量燃燒後塑膠垃圾棄置水源保護地，汙染物將隨供水被民眾飲用，當地協會因此自發撿拾水源周邊垃圾，但已沉入水中的垃圾，恐怕已難清除，市議員林金結表示，要求相關單位設置防護網及監視器，確保大台北地區民眾用水安全。

位在新北三峽與桃園交界的鳶山堰原水站，供應新北市泰山至鶯歌約209萬人民生用水。如此重要的水源保護地，近來卻頻遭不肖業者偷倒垃圾，大量廢棄物堆積河道旁草叢，許多恐已隨邊坡滾入水中。當地三峽水源保護發展協會因此經常前往清除垃圾。

協會總幹事張凱翔表示，近來有民眾發現水源區旁被棄置垃圾，因此前往清除，竟清出約100袋大型垃圾袋的廢棄物。且發現現場有許多經燃燒過的塑膠垃圾，疑似許多已沉入水中，非常擔心廢棄物中的汞等重金屬汙染物隨著水源進入民眾生活。

新北市議員林金結接獲協會陳情後發覺事態嚴重，立即邀集自來水公司及新北市府水利、環保、工務及高灘地等局處會勘。林金結說，當地是重要的民生用水保護地，垃圾進入水源將汙染民生用水，要求相關單位立即設置防護網及監視器，杜絕不肖業者在此持續棄置廢棄物。

自來水公司第12區管理處副處長張文龍表示，已要求同仁需前往清除邊坡垃圾，水面下的垃圾若有發現也將立即清除。針對議員要求裝設防護網及監視器部分，目前已研議相關作法。強調會要求保全每日在水庫周邊巡查，若有發現民眾在水源邊偷倒垃圾行為，將拍照後交警方取締。

新北市水利局表示，該區屬水公司管理鳶山堰蓄水範圍，已責請水公司評估設置監視器加強該處水源巡查，發現違法丟棄除立即清理外，並舉報環保單位裁罰，另水公司已於該處設有告示牌列有禁止丟棄垃圾事項，垃圾清理亦應由水公司清除。至於設置防護網部分因路線長，水公司將再評估。另水庫蓄水範圍以外下游屬河川區部分，如有遭棄置垃圾，高灘地工程管理處巡管隊將加強巡查及清理，以遏止不法行為。

▌延伸推薦：

翡翠水庫戒備森嚴 鳶山堰遭汙染：應加裝監視器

原水區邊坡徒步無法抵達之處，仍有許多垃圾隨時可能落入原水區。記者李定宇／攝影
原水區邊坡徒步無法抵達之處，仍有許多垃圾隨時可能落入原水區。記者李定宇／攝影
新北市議員林金結接獲陳情後，邀集自來水公司、水利、環保、高灘處等市府單位於現場會勘。圖／取自林金結臉書
新北市議員林金結接獲陳情後，邀集自來水公司、水利、環保、高灘處等市府單位於現場會勘。圖／取自林金結臉書

廢棄物 水利局

延伸閱讀

台中海線山區火災頻傳 消防局：已設消防水塔防災擴大

鹿港溪蛻變吸引人潮 民怨垃圾變多 彰化縣府不排除裝監視器

經濟部提石門水庫水源直送寶二水庫 竹科116年起不缺水

全台最大「淡水紫藤園」緊急即起開園！全新花況歷年最爆量 絕佳賞花期時限曝光

相關新聞

獨／有夠扯！原水站竟遭棄置廢棄物 209萬人恐喝垃圾水

供應新北市超過209萬人口自來水的的鳶山堰原水站，竟被不肖業者偷倒事業廢棄物。大量燃燒後塑膠垃圾棄置水源保護地，汙染物將...

翡翠水庫戒備森嚴 鳶山堰遭汙染：應加裝監視器

供應新北市超過209萬人口自來水的的鳶山堰原水站，被不肖業者偷倒事業廢棄物，大量垃圾恐已滾入水中。相較翡翠水庫屬管制區，...

7-ELEVEN超過6,300間門市今晚關燈參與「地球一小時」

今天（3月26日）為「國際關燈日」，統一超商與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作夥伴荒野保護協會共同參與「Earth...

9歲男童患罕病離世 撐過3劑強心針器捐遺愛人間

生命如果即將走到盡頭，還能為社會做些什麼？九歲的小男孩周明杰因一場重病全攤四年多，爸爸媽媽等不到他奇蹟好轉，還得面對他驟...

10個問題自我評估「腦霧指數」 頭重腳輕、忘東忘西恐是警訊

新冠肺炎有各種病徵和後遺症，包括嗅覺、味覺失靈、呼吸困難等。當中Omicron變種病毒的後遺症「腦霧」受到關注，雖然大家普遍認爲這種症狀在老年才會出現，但實際各年齡層都會有機會受影響...

新北COSTCO首間加油站開張 網憂搶加油「交通塞爆」

位在新莊的COSTCO好市多今天加油站試營運啟用，好市多掛出油價為95無鉛30.3元、98無鉛31.8元，價格極具競爭力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。