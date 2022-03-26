獨／有夠扯！原水站竟遭棄置廢棄物 209萬人恐喝垃圾水

供應新北市超過209萬人口自來水的的鳶山堰原水站，竟被不肖業者偷倒事業廢棄物。大量燃燒後塑膠垃圾棄置水源保護地，汙染物將隨供水被民眾飲用，當地協會因此自發撿拾水源周邊垃圾，但已沉入水中的垃圾，恐怕已難清除，市議員林金結表示，要求相關單位設置防護網及監視器，確保大台北地區民眾用水安全。

位在新北三峽與桃園交界的鳶山堰原水站，供應新北市泰山至鶯歌約209萬人民生用水。如此重要的水源保護地，近來卻頻遭不肖業者偷倒垃圾，大量廢棄物堆積河道旁草叢，許多恐已隨邊坡滾入水中。當地三峽水源保護發展協會因此經常前往清除垃圾。

協會總幹事張凱翔表示，近來有民眾發現水源區旁被棄置垃圾，因此前往清除，竟清出約100袋大型垃圾袋的廢棄物。且發現現場有許多經燃燒過的塑膠垃圾，疑似許多已沉入水中，非常擔心廢棄物中的汞等重金屬汙染物隨著水源進入民眾生活。

新北市議員林金結接獲協會陳情後發覺事態嚴重，立即邀集自來水公司及新北市府水利、環保、工務及高灘地等局處會勘。林金結說，當地是重要的民生用水保護地，垃圾進入水源將汙染民生用水，要求相關單位立即設置防護網及監視器，杜絕不肖業者在此持續棄置廢棄物。

自來水公司第12區管理處副處長張文龍表示，已要求同仁需前往清除邊坡垃圾，水面下的垃圾若有發現也將立即清除。針對議員要求裝設防護網及監視器部分，目前已研議相關作法。強調會要求保全每日在水庫周邊巡查，若有發現民眾在水源邊偷倒垃圾行為，將拍照後交警方取締。

新北市水利局表示，該區屬水公司管理鳶山堰蓄水範圍，已責請水公司評估設置監視器加強該處水源巡查，發現違法丟棄除立即清理外，並舉報環保單位裁罰，另水公司已於該處設有告示牌列有禁止丟棄垃圾事項，垃圾清理亦應由水公司清除。至於設置防護網部分因路線長，水公司將再評估。另水庫蓄水範圍以外下游屬河川區部分，如有遭棄置垃圾，高灘地工程管理處巡管隊將加強巡查及清理，以遏止不法行為。