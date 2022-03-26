健保大數據看巴金森（6-6）／四大特色醫療院所

●台大醫院：從治療、衛教到復健 整合病友所需資源

台大醫院是收治巴金森氏症病友人數最多的醫學中心，110年治療了4,656人。台大醫院神經部、巴金森症暨動作障礙中心主治醫師戴春暉表示，當巴金森病友病程進入中期後，不只有動作問題，還有認知、相關照顧問題，狀況較複雜，醫學中心的藥物種類多，也能提供跨專業整合治療，所以病友會逐漸往醫學中心集中。

全面性的整合治療和服務，也是台大醫院吸引許多病友就診的原因。戴春暉表示，台大醫院神經部前主任吳瑞美創建「巴金森症及動作障礙疾病中心」，是亞洲唯二榮獲美國巴金森基金會評鑑為「卓越」的巴金森中心。

台大巴金森中心將病友所需的專業整合，有多科別醫師、護理師，專精於巴金森氏症的物理和職能治療師，還有心理師和營養師。如果病人需要手術治療或全基因定序，巴金森中心也能整合，病友不會感到孤立無援。

台大巴金森中心很重視衛教，有專責護理師定期以一對一或一對多的方式，針對病人給予符合個人需求的建議。巴金森中心也與「台灣巴金森之友協會」密切合作，創造病友交流互助的機會。巴金森中心和協會定期舉辦講座，邀請各界專家分享新知，病友也會一起出國參加活動。

●台北市立聯合醫院：學會走路技巧 不怕出門「凍住」

根據健保署統計，北市聯合醫院巴金森氏症治療表現突出，110年患者人數1,634人，為區域醫院第一名。北市聯醫和平婦幼院區神經內科醫師鄭詠純說，巴金森氏有四肢僵硬、走路小碎步等動作障礙，影響外出意願。不少長者會在準備過馬路、轉彎、進入狹小空間、下火車、搭手扶梯時，受到心理壓力及情緒影響，導致定住動彈不得，甚至跌倒。

北市聯醫有物理治療師教導走路，針對患者在過馬路、搭乘大眾運輸下車至月台等狀況，給予一些小撇步，如要求患者在走路前默念「1、2、1、2」，讓身體及四肢跟著指令節奏行進；道路上一橫一橫的斑馬線也有幫助，讓患者踩著線依序前行，這樣的指令對患者極有幫助。

除了動作障礙，巴金森氏症也有非動作障礙，鄭詠純舉例，曾有一對老夫妻來看診，起初看到妻子滿臉瘀青，以為是妻子要看診，結果竟是丈夫坐下問診。原來丈夫睡覺做夢時，會根據夢中情況做出行為反應，：導致妻子不敢再與丈夫同眠。

鄭詠純說，一般民眾會誤以為非動作障礙是其他疾病，需透過專家及診療會談判斷病患是否罹患巴金森氏症，以及早治療。

●彰化員林基督教醫院：及早積極治療 才能延緩退化

彰化縣員林基督教醫院是治療巴金森氏症患者最多的地區醫院，據健保署110年統計有632人。該院神經內科醫師林建輝說，巴金森氏症初期可能會被誤為單純老化，而錯失治療先機，及早治療才能延緩退化速度。

林建輝說，巴金森氏症是一種神經退化疾病，主要症狀為靜止性顫抖、動作遲緩、動作幅度變小、步態不穩，但顫抖也可能是其他問題，必須進行相關檢測才能確診。員基有電腦斷層、核磁共振檢查，並可搭配總院彰化基督教醫院的核子醫學檢查。

巴金森在明顯發病的五到十年前還是有些徵兆，例如睡覺時手腳會亂動，或像夢遊一樣，突夢囈，或聞不到味道。林建輝說，有些血管性巴金森氏症常是中風引起，和三高有關，因血管已硬化、鈣化，腦部輕微中風造成血管性巴金森氏症，病人不自覺。

林建輝說，除了以藥物治療，也會配合相關復健及衛教，有些長輩有錯誤觀念，曾有一名病患一聽到即使吃藥也無法治癒，就放棄治療，一年後再回診，已變得很嚴重。另一名退休公務員52歲就患巴金森氏症，除了吃藥，他也非常努力每天去散步，常去爬山運動，至今已治療七年，完全沒有惡化，生活也不受影響。

●陸教授神經科診所：花時間教育病友、家屬 更能穩定控制病情

據110年健保資料統計，桃園市「陸教授神經科診所」治療巴金森氏症患者773人，人數居全國基層診所第一名。

院長陸清松被稱為「台灣巴金森之父」。該院執行長張秀禎表示，診所的設計就是希望讓巴金森病友及家屬感受居家的自在，在沒有「白色恐懼」氛圍下，與醫護討論個人化的健康管理。

陸清松過去30多年任職林口長庚醫院，致力於巴金森氏症的研究與照護。診所則延續他關懷動作障礙疾病的初衷與熱情，診間一幅鬱金香（巴金森代表花卉）攝影作品，是陸清松2007年應邀在世界巴金森氏症的醫學大會演講時獲頒，肯定他對巴金森的研究和貢獻，是很高的榮譽。

他指出，醫學中心往往無法給予病友及家屬時間、教育，「我們努力的方向就是改善這些不足之處」，強調醫病共同參與的治療模式。「傳遞正確而充份的知識，才是疾病治療的開始。」