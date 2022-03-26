健保大數據看巴金森（6-2）／高齡社會 病友年增2千人

隨年齡增長，巴金森氏症就醫人數跟著上升。健保近五年統計，106年有6萬9千多人，110年上升為7萬7千多人，每年以兩千多人速度成長。台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學指出，巴金森氏症盛行年齡以60至80歲為大宗，案例增加速度與台灣人口老化有關，台灣正值高齡社會，需特別關注其發生率。

110年健保統計，因巴金森氏症就醫的患者共77,428人，以總人口來看，約每萬人中，有三人罹患巴金森氏症；從年齡層來看，71至80歲患者最多、其次為81至90歲、61至70歲。若以當年度61歲以上人口來看，在527萬老年人口中，就有7萬740名被診斷為巴金森氏症，約每一萬名老人中，有134人罹病。

國外研究顯示，男女罹患巴金森氏症的比例為1.3：1，但以國內數據來看，女性罹病人數高於男性，可能與女性平均年齡較長有關。但葉篤學表示，巴金森氏症原因複雜，如頭部外傷、病毒感染、環境毒素如農藥的使用等，都可能是危險因子，「曾遇過因為得了流感重症，演變成巴金森氏症的案例。」

此外，巴金森氏症也與憂鬱、便祕、睡眠障礙等非動作症狀有關。110年健保數據顯示，巴金森氏症患者十年內因其他病症就醫件數，排名第一為憂鬱症，高達37萬3千件；排名第二為睡眠障礙，達23萬7千件。甚至當病程發展到中後期，腦部發生退化後，有近二成五患者出現失智等認知功能障礙。

若要盡早診斷巴金森氏症，或觀察用藥治療後的調整，最常以巴金森氏症量表（UPDRS）進行評估。但依照現行健保給付規定，每年每人上限為一次，葉篤學認為，有時個案病情改變，會需要進行量表評估，給付次數建議調升為每年上限四次，否則難以靠患者主觀問答掌握病情或調整用藥狀況。

以巴金森氏症常見發病年齡50歲至60歲來說，若能盡早發現治療，其進展快慢因人而異，多數個案平均年齡仍可達80歲。

在用藥上，治療巴金森氏症藥物中，以「左旋多巴」被認為最有效，占健保署相關用藥申報量五成一，這類藥物多使用於長者；另外排行第二的用藥為「多巴胺受體促效劑」，占一成六，多使用於較早發病的年輕族群。

羅東博愛醫院神經內科主治醫師李政霖表示，年長的患者，因擔心其動作症狀影響生活，如跌倒、身體無法自主，多使用治療較果較佳的左旋多巴，但服用五到十年後，藥效會出現起伏或有效時間縮短。

一般來說，越早使用左旋多巴，意味著失效時間越早，因此對於發病較早的年輕族群，較易在左旋多巴治療一段時間後，產生藥物引起的異動症，因此建議一開始使用「多巴胺受體促效劑」治療，延緩使用左旋多巴的時機。而部分長者使用左旋多巴劑量提升到一定程度時，也需要加上一些多巴胺受體促效劑或長效型藥物，對於改善藥效起伏有所助益。

醫師提醒，有些藥物會出現噁心、想吐或嘔吐、食欲不振、輕度幻覺、精神混亂、嗜睡、血壓低、疲倦等副作用，不要因此任意調動藥物的搭配或停藥，可以定期回診與醫師諮詢，進行藥物調整。若能在早期控制好巴金森氏症的症狀，可以減緩多巴胺細胞的退化，避免症狀惡化速度加快。