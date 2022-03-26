健保大數據看巴金森（6-1）／給付動作障礙量表助診斷

54歲金曲歌后詹雅雯因罹患巴金森氏症震驚歌壇，手抖、動作障礙、服藥後的頭暈、食欲不振，讓她因此暴瘦十公斤，也引起民眾對此疾病的關注。據健保110年統計，台灣有超過七萬人罹患巴金森氏症，且隨著高齡社會來臨，患者人數將持續攀升。

據健保資料庫110年統計，台灣有77428人罹患巴金森氏症，其中女性41372人、男性36056人。健保署長李伯璋指出，估計全台65歲以上人口約1%罹患巴金森氏症，80歲以上人口可達4%，隨年紀增長、罹患機率越高，且有部分患者同時出現失智症狀。

李伯璋說，罹患巴金森氏症不只病友生活大受影響，對每個家庭也是沉重負擔，健保署致力提供巴金森氏症新藥給付和多種鑑別量表供醫師選擇，進而盡早察覺病症、及早治療。

「神經疾病患者最無奈的就是沒辦法控制自己，甚至有吃了藥也不會好的無力感。」李伯璋說。健保署自去年（110年）宣布給付三種治療巴金森氏症新藥，包含具高度選擇性的safinamide，可用於左旋多巴（levodopa）穩定劑量下，出現運動功能波動等特異性患者，預估每年約有一千到五千人受惠，盼能提升巴金森氏症的用藥品質。

此外，李伯璋也指出，包含巴金森氏症與失智症等腦部神經疾病，在診斷有其難度，特別是初期病徵表現不明顯，患者往往直到晚期症狀嚴重、生活受影響，才被診斷發現。

李伯璋舉例，巴金森氏症除一般認知的手抖、步態不穩較為常見，另有「非運動症狀」，包含失眠、便祕、睡眠障礙、憂鬱症等，常見於長者身上，如何盡早診斷是重點。

尤其長者本身病痛多，甚至患有多重慢性病，「非運動症狀」可能不容易察覺。李伯璋表示，這類族群需要透過精準量表進行診斷，提早發現並對症下藥，健保署更擴大「動作障礙量表」的適應範圍。

除了原有巴金森氏症量表（UPDRS）納入給付外，包含肌張力不全症量表（FMDRS）、異動症量表（UdyRS）、斜頸症量表（TWSTRS）等三項動作障礙量表，也納為給付項目。

根據規定，每人每年每項限制申報一次，且一項可給付健保點數520點，若使用兩種以上量表，健保點數則一律給付800點，總計四款量表可用以協助與巴金森氏症類似的其他疾病診斷，有助醫師鑑別病徵，讓病友及早獲得治療。

面對巴金森氏症等神經疾病，「漸進式」的剝奪生活自理權，讓老年生活增添變數與無奈。李伯璋鼓勵民眾，「人無法選擇生哪種病，但要務實去面對。」面對後續治療或是進行復健，該服藥的時候服藥，維持心情愉快，規律運動，把握當下生活，就能減緩神經退化及老化進展。