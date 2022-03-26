原民會辦南島語言復振論壇 首度7語同步口譯

原民會今舉行「2022年南島語言復振論壇」，持續落實推動南島民族國際交流政策，促進各國人才交流與汲取語言復振經驗，建立永恆交流平台，這次論壇最特別的地方在於比照聯合國會議模式，除了中、英語，還有太魯閣語、鄒語、賽夏語、阿美語等7種語言即時同步口譯，充分展現出南島語言的多樣性。

原民會表示，這次論壇比照聯合國會議模式，除了中英語外，還有太魯閣語、鄒語、賽夏語、阿美語等7種語言即時同步口譯，展現南島語言話語權與南島語言的多樣性，透過即時同步口譯，在科技的輔助下，讓語言不再是隔閡，母語不再是溝通的障礙，而是開啟南島語族各國之間的對話與聯結。

原民會主委夷將Icyang致詞時說，2019年9月原民會在帛琉首次辦理「南島語言復振國際論壇」，馬紹爾、諾魯、帛琉、吐瓦魯、貝里斯、菲律賓、印尼、紐西蘭、馬來西亞、關島、澳洲、美國12國代表分享語言復振經驗， 他指出，今年聯合國世界母語日主題是「利用技術促進多語言學習」，而今天的論壇則以7種以台灣原住民族的語言，透過同步口譯相互交流，這是友善語言環境重大的進展，未來他希望南島語族國家都可以使用自己的母語舉辦活動。

原民會指出，今年特別邀請在台灣考古學者洪曉純分享《南島語族的起源》，另邀請菲律賓教育處原住民族教育辦公室Maria Lourie Victor資深專員及關島大學教育與閱讀碩士Saina Rosa Palomo介紹國外的相關作法與經驗，作為日後落實線上教學策略的參考。