7-ELEVEN超過6,300間門市今晚關燈參與「地球一小時」

今天（3月26日）為「國際關燈日」，統一超商與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作夥伴荒野保護協會共同參與「Earth Hour地球一小時」活動，藉由「地球一小時」倒數啟動儀式，超過6,300間7-ELEVEN門市於今晚8點30分至9點30分一同關閉招牌燈一小時，約可減少4.89（公噸CO2e）的溫室氣體排放量，讓地球淨呼吸。

2022年為統一超商「永續行動年」，透過7-ELEVEN具體落實「地球永續．你我日常」永續理念，今年與荒野保護協會發起「Earth Hour地球一小時」，為全球最大、每年皆有上百個國家響應的節能活動，7-ELEVEN於今晚8點30分至9點30分首度大規模串聯，估計有超過6,300間門市關閉招牌燈參與，一小時約可省下9,750度電，相當減少4.89（公噸CO2e）的溫室氣體排放量。

今晚統一超商在台北市內湖區7-ELEVEN門市舉辦「地球一小時」倒數啟動儀式，由統一超商永續發展委員會主任委員徐光宇協理偕統一超商營運及行銷主管、荒野保護協會副理事長藍培菁共同出席，眾人象徵性按下關閉門市招牌電源按鈕，同時超過6,300間門市同步關閉招牌燈響應。7-ELEVEN除了鼓勵總部同仁、加盟主從日常生活實踐永續行動，也邀請消費者一同加入關燈行列，於7-ELEVEN把愛找回來社群分享居家關燈照，節能減碳之餘還有機會獲得7-ELEVEN 500元商品卡，期能匯聚眾人之力、齊心護地球。

統一超商指出，7-ELEVEN日平均逾千人進入門市滿足生活所需，與消費者日常緊密相繫，推展綠色營運為落實ESG永續發展重點之一，7-ELEVEN持續推動多元作法邀請消費者共同展開綠色消費，讓「地球永續．你我日常」落實到生活中，包括開發「天素地蔬」低碳蔬素食、推出雨林認證濾掛式咖啡、推廣「i珍食」惜食商品、打造便捷的電動汽機車充換電服務等，讓消費者在7-ELEVEN消費的過程，無形之中參與了減碳行動。